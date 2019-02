»Vi har skrevet en lille pomfrit på kvitteringen som opdækning for jeres lille dreng.«

Sådan lød beskeden, da Martin Petersen på valentinsdag skulle betale for sin middag på Smakkerup Kro i Kalundborg.

Familiefaren anede ikke sine levende råd.

Cirka en time tidligere var Martin, hans kæreste og deres ni måneder gamle søn Lewi ankommet til Smakkerup Kro.

Kalenderen viste 14. februar, og i anledning af valentinsdag skulle kærligheden fejres med stegt flæsk ad libitum. Smakkerup Kro skulle være stedet, og det hele startede da også fint, da den lille familie ankom.

»De var hurtige til at se, at vi kom med den lille knægt, så de fandt en stol frem til ham og spurgte, om det var os, der havde bestilt stegt flæsk,« fortæller Martin Petersen dagen derpå til B.T.

Og det var det jo heldigvis. Martin sagde 'ja', men herfra tog middagen en negativ drejning.

Her er bonen, hvor Martin og kæreste blev faktureret 25 kroner for at få dækket op til deres søn

Det hele startede med et spørgsmål fra Martins side.

»Er det sådan, så vi kan få et lille glas postevand til min søn? Han drikker kun en tår eller to, så det er fint med et halvt glas,« sagde Martin til tjeneren på Smakkerup Kro.

Men her kom det første problem.

»Det kan ikke lade sig gøre. I skal betale for en flaske kildevand,« fik familien at vide, mens de kunne høre, at en anden medarbejder i baggrunden sagde: »De skal bonnes for den«.

Martin var uforstående, men lille Lewi skulle trods alt have noget at drikke, så ind på bordet kom en flaske Acqua Panna til den nette sum af 25 kroner.

Martin skulle betale 25 kroner for en flaske vand, fordi hans ni måneder gamle baby ville have et par mundfulde vand. Er det i orden?

Men det er ikke de 25 kroner for vanden, der torsdag aften fik Martin til at skrive et langt opslag på Facebook efter middagen på Smakkerup Kro.

Nej, for da familien havde fyldt maven op med den danske nationalret, gik Martin op for at betale.

Martin og sønnen Lewi. Billedet er taget på Smakkerup Kro.

Og det var her, han fik at vide, at Smakkerup Kro havde taget sig den frihed at taste en portion pomfritter til 25 kroner ind på kvitteringen som opdækning for lille Lewi.

»Opdækningen bestod i, at der var sat en dyb tallerken på Lewis plads, og at jeg havde smidt nogle kartofler derover, så de kunne blive kølet ned. Lewi spiste ÉN bid af en kartoffel, så gad han ikke mere,« fortæller Martin.

Da familiefaren kom tilbage til bordet med regningen, lå hans kæreste på gulvet og samlede kartoffelstykker op, som lille Lewi havde fået smidt ned fra bordet.

»Jeg siger til hende: 'Hvad laver du?'. Men hun har fået at vide af ejeren, om hun ikke kunne rydde op på gulvet efter Lewi. Men jeg har allerede samlet det meste op der, så jeg siger, at hun skal rejse sig. Vi er jo på restaurant, og der lå vitterligt ingenting på gulvet der,« fortæller Martin.

Har du haft en lignende oplevelse? Har du oplevet at skulle betale for vand, opdækning eller andet på en restaurant, hvor du har været dybt uenig? Så vil B.T. gerne høre fra dig. Skriv til journalist Sebastian Bjerring Jensen på sebj@bt.dk.

Ifølge Smakkerup Kro er det dog normalt, at man tager penge for børn - eller babyer for den sags skyld.

»Normalt tager vi 70 kroner for børneflæsk, og her har de fået en dyb tallerken med en gaffel og en ske. Han har siddet og spist kartofler og sovs,« fortæller Randi Møller Madsen, der ejer Smakkerup Kro, til B.T.

Men der er tale om en ni måneder gammel dreng, der jo ikke ligefrem spiser en stor portion?

»Vi har jo betalt for varerne, så vi skal også have penge for dem. Og så tænker jeg også, at der er tale om 25 kroner. Det er vel ikke noget, der ruinerer dem. Man kan ikke engang få en burger for det beløb i dagens Danmark,« siger Randi Møller Madsen.

I tager også 25 kroner for en vand. Det er jo normal praksis, men her er der tale om en baby, der skal have et par tåre vand?

»Jamen, vi har for mange år siden haft kolibakterier i vandet herude fra vandværket, så vi er gået væk fra at give postevand til folk. Hvis folk bliver syge, så hænger det jo på mig,« siger ejeren.

Martin har lavet et Facebook-opslag, hvor mange har givet udtryk for, at jeres håndtering er forkert.....

»Vi har godt set, at det eskalerede lidt på Facebook her til morgen, men vi synes ikke altid, at man skal smide den anden vej også. Vi er jo voksne mennesker. Men jeg kan sige, at vi er utrolig kede af sagen, for vi har rigtig mange børn hernede. Men selvfølgelig er det ikke gratis for børn af spise - der skal dækkes op,« siger Randi Møller Madsen.

Men forstår du parrets reaktion?

»De virkede meget fortørnet over, at jeg havde sagt, at der nok skulle en ny dug på, fordi bordet var ret voldsomt. Og så bad jeg hende om, om hun ikke kunne samle kartoflerne op fra gulvet, fordi vi havde meget travlt,« afslutter Randi.

Ejeren tog et billede af familiens bord, efter de var gået. Det kan du se her.