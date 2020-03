Flere end 1000 danskere befinder sig i Marokko og har siden søndag ikke kunnet rejse ud. Nu åbnes der for fly.

De marokkanske myndigheder åbner tirsdag for, at turister kan rejse ud af landet. Således vil regeringen tillade næsten 100 flyvninger ud af landet.

Det oplyser de marokkanske myndigheder ifølge det statslige nyhedsbureau Map.

Natten til søndag valgte Marokkos regering ellers at lukke for al flytrafik ind og ud af landet. Det skyldes frygten for coronavirus.

Det medførte, at flere end 1000 danskere strandede uden mulighed for at komme ud.

