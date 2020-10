37-årige Marleen Hansen har været mere end vild med halloween i over 20 år.

De seneste år har hun bare bygget på traditionen, så huset i Rødovre bliver så markant pyntet med alverdens uhygge, at flere kommer kørende langvejs fra blot for at se, hvad hun nu har fundet på.

Sådan bliver det også 31. oktober, hvor hun byder alle, der har lyst, til at deltage i halloween-fejringen i familiens have.

Ligesom den vigtige del af traditionen 'trick or treat', hvor børn kommer forbi og får slik, bliver bevaret.

Familiens have ved huset i Rødovre vil blive endnu mere pyntet op denne gang end tidligere. Dette foto er fra halloween sidste efterår. Foto: Privat Vis mere Familiens have ved huset i Rødovre vil blive endnu mere pyntet op denne gang end tidligere. Dette foto er fra halloween sidste efterår. Foto: Privat

Men dermed trodser Marleen Hansen myndighedernes anbefaling, der siger, at man på grund af coronasmittefare i år bør lade alle heksehatte og skeletter blive bagest i skabet. Og ikke byde nogen indenfor.

»Selvfølgelig skal man tænke sig om, og derfor har jeg også taget alle forholdsregler. Al slik, der er købt hjem, er fabrikspakket i små poser. Ingen har rørt ved det, og det er blevet håndteret i et sterilt miljø. Der vil også være rigeligt med håndsprit stillet op over det hele, så jeg kan ikke se noget problem i det,« siger halloween-begejstrede Marleen Hansen til B.T.

Hun har også taget en anden forholdsregel; nemlig at alle, der kommer ind i haven for at deltage i den frivillige uhygge, bliver tjekket for eventuel feber med en scanner, der kan tage temperaturen i panden.

»Alle omkring mig ved, at halloween er meget, meget vigtig for mig. Faktisk større end julen. Jeg synes, det er rigtig sjovt at kunne gøre noget anderledes, og jeg går og glæder mig og forbereder mig på det i månedsvis og udtænker nye, gode idéer.«

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

»Jeg ved egentlig ikke, hvor jeg har det fra, men jeg har altid været grebet af den der uhygge, som amerikanerne er så gode til at skabe til halloween,« siger hun.

Sidste år kom ikke færre end 250 personer forbi i løbet af den store aften.

Inden de blev konfronteret med den ene skræmmende effekt efter den anden på turen gennem haven, blev de som det første mødt af en vaskeægte amerikansk ligvogn, der holdt parkeret i indkørslen.

»Udstillingsmæssigt bliver der endnu mere i år. Jeg er blandt andet i gang med at pakke huset ind i spindelvæv, jeg har fundet et vildsvinkranie, der skal bruges, og der vil være skeletter, der er på vej op af jorden og al sådan noget,« fortæller Marleen Hansen, hvis fire bonusbørn plejer at give en hånd med.

Er det i orden at holde halloween, som Marleen Hansen gør, trods myndighedernes anbefaling?

Udover håndsprit, en opstillet scanner og slik pakket sterilt har hun, for at begrænse smitterisikoen, lavet én rute gennem haven, hvor man går ind et sted og kommer ud et andet, så man ikke stimler sammen. Og hun vil holde øje med, at antallet af forsamlede personer ikke overstiger det tilladte.

Så alt i alt har hun god samvittighed, selv om hun godt er klar over, at hun trodser anbefalingen om slet ikke at fejre halloween, forsikrer hun.

Gitte Kronborg, overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital, synes ikke, man behøver at aflyse halloween på trods af, vi er midt i anden bølge af coronapandemien. Hun siger til TV 2:

»Jeg synes, det er i orden at holde den slags fester under de anbefalinger, sundhedsmyndighederne har udstukket (overholde restriktionerne, red.). Så længe man overholder dem, så er det fint, uanset om det er halloween, børnefødselsdag eller bryllup, man vil fejre,« siger Gitte Kronborg.