Fra 1. januar bliver det væsentligt dyrere, hvis borgere eller foreninger skal afholde et marked eller en byfest for mere end 150 deltagere.

Det skyldes en administrativ ændring hos Trafik- Bygge og Boligstyrelsen.

Fra årsskiftet skal en arrangør hyre en brandrådgiver, der laver en plantegning over pladsen og teltene.

Den samlede udgift for den del af arrangement for et par hundrede gæster vil ligge på mellem 5.000-10.000 kroner. Det skriver DR.

For større arrangementer eksempelvis Ørbæk Marked eller Døllefjelde Musse Marked vil det koste mellem 50.000-100.000 kroner.

I skrivende stund koster processen 1.000 kroner. Her er det arrangøren selv, der laver tegningerne til ansøgningen.

De nye regler er møntet på at gøre det lettere for byggebranchen at få godkendt projekter.

Men det rammer altså også mindre byfester, der bliver stablet på benene af frivillige, hvorfor der heller ikke er mange penge i omløb.

Det får næstformand for Sammenslutningen af By- & Markedsfester Mogens Lorenzen til at sige, at man så helt vil droppe at arrangere byfester og julefrokoster for borgerne i Ørbæk.

Han mener, at det er helt malplaceret, når de bliver ramt af en lovændring, der ifølge ham hører hjemme i lovgivningen om boligkarrér og fabriksbygninger. Han bliver bakket op af brandrådgiver Flemming Jørgensen fra ingeniørfirmaet Spangenberg & Madsen.

Ændringen blev vedtaget af den tidligere regering ved et bredt forlig. På Christiansborg møder regelændringen også forargelse.

»Det er det mest tåbelige, jeg har hørt om indtil dato, fordi man forsøger at løse et problem, der ikke eksisterer i virkeligheden,« siger Socialdemokratiets forsvarsordfører Bjarne Laustsen til DR.