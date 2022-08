Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nye tal viser, hvor vi danskere søger til, når vi leder efter en ny bolig.

Og hvor danskerne – set over en bred kam – ikke vil bo.

Af de omkring 1.580 danske byer har 590 har fået flere indbyggere siden 2010, men endnu flere byer – helt præcis 785 – har oplevet et fald i indbyggertallet.

Dykker man nærmere ned i tallene, viser der sig en klar tendens.

At danskerne søger væk fra de mindre byer og i stedet slår sig ned i storbyerne, skriver mæglerkæden Nybolig.

Tallene viser også, hvilke byer der er vokset mest de seneste 12 år.

København ligger helt i top med en indbyggertilvækst på hele 116.000 siden 2010.

Herefter kommer Aarhus, Aalborg og Odense, hvor indbyggertallet er vokset med henholdsvis 42.000, 17.500 og 14.500 de seneste 12 år.

Til gengæld er det primært de helt små landsbyer og provinsbyer, som skrumper i disse år.

Det er dog nogle markante undtagelser.

»Udviklingen kan være en indikation på, at danskerne i et godt årti har rettet blikket mod en række af de velkendte såkaldte hotspot på boligmarkedet, som er landets store byer og en række af de mest populære provinsbyer i Jylland, på Fyn og især Sjælland,« siger Alexander Falck Winther, der er pressechef i Nybolig.

Ifølge Danmarks Statistik defineres en by som et naturligt sammenhængende bebyggelsesområde med mindst 200 indbyggere.

Hvor vil du helst bo her i Danmark?

Fra 2010 til 2022 er omkring 200 byer blevet så små, at de ikke længere fremgår af Danmarks Statistiks opgørelse – eller vokset sammen med nabobyen og forsvundet fra oversigten af den årsag.

Nybolig vurderer, at en anden ny tendens i samfundet kan få danskerne til at ændre boligvaner de kommende år – og måske give de affolkede småbyer en renæssance.

»Under coronapandemien i 2020, 2021 og 2022 har vi set, hvordan boligens geografiske beliggenhed er blevet et mindre afgørende parameter for mange boligsøgende, efter at mange flere danske arbejdspladser har accepteret hjemmearbejde i et helt andet omfang end førhen,« siger Alexander Falck Winther.

»Derfor er det bestemt ikke utænkeligt, at vi de kommende år vil se danskere brede boligsøgningen ud til et større geografisk område, og at vi derved vil se flere byer med stigende indbyggertal,« fortsætter han.