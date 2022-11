Lyt til artiklen

Seksuelt overførte sygdomme blandt personer over 65 år har været i en rivende udvikling i Storbritannien de seneste år.

Det viser en ny rapport fra Local Government Association (LGA), der ligeledes kan konkludere, at der i 2017 blev registreret 2.280 tilfælde af seksuelt overførte sygdomme i aldersgruppen.

Blot to år senere var tallet steget med 20 procent til 2.748.

Det er oftest klamydia og gonorré, ældre smittes af – begge infektioner, der er forårsaget af bakterier, og som overføres fra person til person ved samleje.

Det var da coronapandemien brød ud i 2020, at den største stigning fandt sted. Forskerne bag rapporten forbinder dog stigningen med den stadig mere udbredte brug af datingapps såsom Tinder.

Ligeledes mener man, at ældre bruger sådanne tjenester til at finde såkaldte one night stands – og at mange af dem dropper kondomet på grund af den lave risiko for graviditet.

Som bekendt er det dog også kondomerne, der er det eneste præventionsmiddel, som beskytter mod seksuelt overførte sygdomme, hvilket betyder, at risikoen for at pådrage sig uønskede infektioner efter sex øges, når man undlader kondomet.

Ifølge LGA er serviceudbuddet nu ved bristepunktet ved de sundhedsklinikker, der i Storbritannien drives på lokalt niveau.