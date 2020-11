Toldere har i 2020 beslaglagt knap 600 ton ulovlig fyrværkeri. De sidste tre år har det været under 400 ton.

Danske toldere har foreløbigt beslaglagt knap 600 ton ulovligt importeret fyrværkeri i 2020.

Det oplyser Toldstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det er en markant stigning i forhold til de foregående tre år.

Her blev der beslaglagt henholdsvis 386, 321 og 360 ton ulovligt fyrværkeri.

De knap 600 ton fyrværkeri er fordelt på 54 sager fra 1. januar til 3. november. I 2019 var de 360 ton fordelt på 59 sager.

- Særligt her i efteråret og frem mod nytår ser vi store beslag af ulovligt fyrværkeri. Det er et problem, for det er både farligt og forbudt at tage eller få sendt fyrværkeri ind i landet som privatperson, siger Henrik Pagh Kold, kontorchef i Toldstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Danskere, der køber fyrværkeri på nettet, er ofte ikke opmærksomme på, at det kommer fra udlandet, selv om netbutikken udgiver sig for at være dansk.

Ulovligt importeret fyrværkeri kan resultere i en bødestraf.

I Danmark må man først købe fyrværkeri fra 15. december og frem til 31. december.

Fyrværkeriet må dog kun blive affyret mellem 27. december og 1. januar.

/ritzau/