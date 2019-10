For mange er der et eller andet med at sidde i et fly, når det er ved at lette eller lande. Det giver lidt ekstra sved på panden, fordi hvad nu hvis?

Men en ny undersøgelse lavet af Trafikstyrelsen viser, at frygten burde være et helt andet sted, når man flyver i 10.000 meters højde.

De seneste år har der nemlig været en markant stigning i passagerer, som har svært at respektere de regler og retningslinjer, der gælder ombord. Det skriver DR.

Faktisk er man allerede nu på vej til at slå sidste års tal, som ellers var et rekordår.

I 2018 var der 252 hændelser, mens de første ni måneder i år siger 251 hændelser ifølge Trafikstyrelsen.

Det er mennesker, som er markant berusede, aggressive eller voldelige i sådan en grad, at det påvirker flysikkerheden.

Hos SAS og Flyvebranchens Personale Union (FPU) bekræfter man, at passagerernes opførsel går i den forkerte retning.

»I visse tilfælde kan det være nødvendigt at få passageren af flyet igen, fordi flypersonalet vurderer, at passageren ikke vil kunne følge de regler, der er ombord på en flytur,« siger Thilde Waast, der er formand for FPU, til DR.

Det er ikke kun i Danmark, at det her problem er stigende. Generelt set i Europa stiger antallet af hændelser.

Tilbage i perioden fra 2017 til 2018 var der 34 procent flere hændelser på europæisk plan.

Det betyder, at man er nødt til at give yderligere træning til personalet, fordi det i tre fjerdedele af situationerne involverer fysisk aggression, forklarer Thilde Waast.

De europæiske luftfartsmyndigheder melder, at flysikkerheden bliver udfordret omkring 1000 gange om året på grund af dårlig opførsel af flypassagererne.