Transportminister vil fremlægge infrastrukturplan, som skal sikre plads til flere biler på landets motorveje.

Presset på landets motorveje fortsætter med at stige.

Nye tal fra Vejdirektoratet viser, at trafikken på landets motorveje er steget 3,1 procent i årets første otte måneder.

På fire af de største indfaldsveje til København er vækstraten mellem 3,8 og 4,7 procent. Det drejer sig om Amagermotorvejen, Køge Bugt Motorvejen, Motorring 3 og Helsingørmotorvejen.

- Siden krisen løsnede sit greb i 2010, har vi set en stigende trafikvækst gennem alle årene. Det er et mønster, vi har kendt et stykke tid.

- Det skyldes, at der er gang i hjulene, der er høj beskæftigelse, bilerne er blevet billigere, og der pendles længere, siger Niels Tørsløv, trafikdirektør i Vejdirektoratet.

Han er som udgangspunkt glad for, at flere benytter motorvejene. Det giver "alt andet lige" færre uheld i forhold til at køre på mindre veje.

Problemet er, at bilerne klumper sig sammen omkring de store byer på samme tidspunkter. Det giver kødannelser og store forsinkelser, hvis der eksempelvis sker uheld.

- Vi ser de højeste vækstrater omkring de store byer, navnlig hovedstaden, og de højeste vækstrater på de tidspunkter, hvor der er flest problemer, nemlig i myldretiden, siger Niels Tørsløv.

Vejdirektoratet forsøger ifølge trafikdirektøren at få trafikken til at glide ved hjælp af forskellige tiltag.

- Den opgave søger vi blandt andet at løse med bedre og hurtigere håndtering af hændelser på vejnettet og en aktiv og præcis trafikinformation, der hjælper trafikanterne bedst muligt gennem perioder med spidsbelastninger, siger han.

Desuden kører Vejdirektoratet en kampagne, der skal fortælle bilisterne om fordelene ved at benytte motorvejene uden for myldretiden.

Hos Dansk Erhverv mener fagchef Jesper Højte Stenbæk, at belastningen på motorvejene er så høj, at det går ud over produktiviteten.

- Presset er så stort, at vi kan se det på tallene for produktiviteten inden for transporterhvervet, som modsat stort set alle andre erhverv daler.

- Det skyldes dels mangel på arbejdskraft, men også at lastbilerne holder meget i kø. Så får vi mindre ud af vores medarbejdere og biler, når de holder stille, siger han.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) erkender, at motorvejene er presset.

- Vi har heldigvis udbygget motorvejene flere steder, så vi bedre kan rumme den øgede trafik. Men presset på motorvejene er fortsat og i stigende grad alt for stort på mange kritiske strækninger.

- Det ønsker regeringen at gøre noget ved, når vi fremlægger en infrastrukturplan med investeringer fra 2021, hvor vi igen har et økonomisk råderum til at sikre bedre forhold på motorvejsnettet, siger Ole Birk Olesen i en skriftlig kommentar.

/ritzau/