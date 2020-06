Drømmer du om at blive lejlighedsejer inden for den nærmeste fremtid, så er mulighederne ikke ligefrem blevet større.

Antallet af nye lejligheder til rådighed for kunderne er nemlig faldet med en tocifret procentdel i de fire største byer.

Det skriver Børsen.

21 pct. i København, 18 pct. i Aarhus, 17 pct. i Odense og 16 pct. i Aalborg. Så meget er udbuddet af nye lejligheder faldet med, hvis man sammenligner med perioden, vi havde for et år siden.

Færre og færre Til Salg-skilte sættes op.

Ifølge boligøkonom og chefanalytiker i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, er der her tale om noget her ekstraordinært.

»Der er ikke noget naturligt i de her tal, de vidner om en usædvanlig situation på boligmarkedet. Og selvom man skal passe på med at lægge meget i tallene fra by til by, er der væsentligt mindre til salg end sidste år,« siger hun til Børsen.

Lise Nytoft Bergmann mener videre, at sælgerne frygter, lejlighederne ikke kan blive solgt, hvorfor færre vælger at sætte et Til Salg-skilt op.

Det kan samtidig være med til at holde boligmarkedet stabilt, da købere ikke kan bruge et stigende lejlighedsudbud som årsag til at hæve priserne.

For nylig kunne boligsitet Boliga også berette, at det ikke kun er i storbyerne, at udbuddet er lavt.

Faktisk har antallet af nye boliger sat til salg ikke været så lavt siden 2007.

»Usikkerheden i samfundet har fået sælgerne til at vente med sætte til salg, fordi de er bange for, at der ikke er nogen købere. I stedet ser de tiden an i håb om, at de kan sælge til højere priser, når hele den her usikkerhed er taget lidt af,« siger boligøkonom i Jyske Bank Mikkel Høegh.

