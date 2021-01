De fleste danskere kan nok nikke genkendende til at have haft markant flere hjemmedage i 2020 end tidligere.

Mest af alt skyldes det nok primært corona-nedlukningen, som endte med at blive et regulært mareridt for indbrudstyve på Fyn.

For ifølge politiet var der i 2020 næsten 700 færre indbrud på Fyn.

Det skriver fyens.dk.

Offentliggjorte tal fra Fyns Politi viser i den sammenhæng, at der i 2020 blev begået 1.733 indbrud i private hjem.

Året før lød tallet på 2.400, hvilket er en nedgang på hele 667 indbrud på Fyn.

Årsagen er ifølge politiet, at danskerne blev sendt hjem for at arbejde, mens lukkede grænser i store perioder også satte en stopper for kriminelle grupper fra især Østeuropa.

Det siger Jesper Weimar Pedersen, der er vicepolitiinspektør og overordnet leder af indbrudsgruppen hos Fyns Politi.

»En indbrudstyv bliver utryg og bange for at blive opdaget, og det er der en større risiko for, når mange arbejder hjemme hele dagen,« siger han til fyens.dk.

Ifølge Fyns Politi faldt også antallet af juleindbrud i 2020, da der fra 20. december til 26. december blev begået 54 indbrud på Fyn, hvilket var 36 færre tilfælde end året forinden.