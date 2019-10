Ifølge et studie er de gravides forbrug af antidepressiv medicin faldet med 33 procent siden 2011.

Inden for de seneste år er der sket et markant fald i antallet af gravide, der får antidepressiv medicin i graviditeten.

Siden 2011 er forbruget således faldet med mere end 33 procent.

Det viser et studie, som Center for Registerforskning og Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet står bag.

- Forskning fra Danmark og andre lande har dokumenteret en kraftig øgning i brugen af antidepressiv medicin over de seneste 20 år.

- Nu ser vi for første gang en markant nedgang i brugen af antidepressiv medicin hos gravide, forklarer postdoc Julie Werenberg Dreier fra Center for Registerforskning på Aarhus Universitet.

Det markante fald følger, efter at der særligt op gennem 00'erne var en stor stigning i antallet af kvinder, som tog antidepressiv medicin i graviditeten.

Det store forbrug gav bekymringer i sundhedsfaglige kredse, hvor der også var bekymringer over effekten af den medicin, som de gravide tog.

- Det skabte bekymring i Lægemiddelstyrelsen, som har prøvet at begrænse forbruget af antidepressiv medicin til unge kvinder.

- Det er en del af forklaringen på det fald, vi ser, fortæller overlæge og klinisk lektor på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet Jakob Christensen.

Han forklarer, at der under graviditeten sker en masse med kvindernes hormonbalance, og at det i nogle tilfælde kan give anledning til depressive symptomer hos de gravide.

Der kan også være tilfælde, hvor kvinder forud for graviditeten allerede har udvist depressive symptomer og har brug for at fortsætte med behandlingen i løbet af graviditeten.

Julie Werenberg Dreier og Jakob Christensen understreger, at det faldende forbrug af antidepressiv medicin næppe skyldes, at der er blevet færre med depressive symptomer.

I stedet kan nogle gravide have fravalgt at benytte sig af medicinen, fordi de har været usikre på, om det ville have en negativ effekt på fostret.

- Generelt anses brug af antidepressiv medicin i graviditeten for at være sikker. Men der har været rejst tvivl om en let øget risiko for medfødte misdannelser og psykiatriske symptomer hos børn, hvor moren har fået antidepressiv medicin i graviditeten.

- Det er nærliggende at tænke, at nogle kvinder vælger medicinen fra, fordi de er bekymrede for, at barnet ellers bliver skadet, siger Jakob Christensen.

Men det er ikke altid den bedste løsning at droppe medicinen, påpeger han.

Hans opfordring er, at hvis man går og planlægger at blive gravid, at man så tager en snak med sin egen læge om behovet for medicinsk behandling.

Studiet fra Aarhus Universitet er baseret på 1,2 millioner graviditeter fra 1997 til 2016, hvoraf næsten 30.000 kvinder indløste mindst én recept på antidepressiv medicin i graviditeten.

Da forbruget var på sit højeste i 2011, var det næsten en ud af 20 gravide, der indløste recepter på antidepressiv medicin.

/ritzau/