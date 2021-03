I sidste uge døde to plejehjemsbeboere med covid-19. Antallet toppede i uge to, hvor 110 smittede døde.

Markant færre plejehjemsbeboere, som er bekræftet smittet med covid-19, afgik i sidste uge ved døden end tidligere på året.

I sidste uge blev der registreret to dødsfald blandt beboere, som var bekræftet smittet med covid-19, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er færre end ugen før, hvor der blev registreret syv dødsfald. Samtidig er det markant færre end i uge to, hvor der var 110 dødsfald blandt bekræftede smittede. Det er det højeste antal under epidemien.

Med til historien hører også, at langt færre plejehjemsbeboere bliver testet for corona. I sidste uge blev der fundet otte smittede i 115 test. I uge to blev der foretaget 1056 test, og af dem var 347 positive.

/ritzau/