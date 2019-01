Der er færre børn, som bliver bortadopteret fra udlandet, og derfor kommer der ikke så mange børn til Danmark.

Der bliver markant færre udenlandske adoptivbørn i Danmark i disse år.

I 2009 hentede danske forældre 497 adoptivbørn fra lande som Kina, Etiopien og Indien.

Ankestyrelsen oplyser, at der i 2018 kom 55 adoptivbørn til Danmark fra udlandet. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Især de seneste fem år er antallet af internationale adoptioner faldet markant.

Faldet i adoptioner hænger først og fremmest sammen med, at der generelt findes færre børn til international adoption. Det forklarer ankechef Lone Strömgren fra Ankestyrelsen.

Blandt andet er der kommet flere kinesiske, sydkoreanske og indiske familier, som adopterer børn fra deres eget land.

Samtidig er der også etableret bedre muligheder for at hjælpe børn og familier gennem nationale hjælpeprogrammer.

- En anden faktor er, at nogle afgiverlande har valgt at stoppe med at modtage nye ansøgninger fra udenlandske adoptionsansøgere, fordi antallet af ansøgere på venteliste er blevet for stort.

- Dertil kommer, at nogle afgiverlande har valgt at lukke helt for den internationale adoptionsformidling i en kortere eller længere periode, skriver hun i en mail til Kristeligt Dagblad.

Desuden er der ifølge Ankestyrelsen også eksempler på, at Danmark har besluttet at standse formidlingen af børn fra bestemte lande.

Det skyldes, at det har været for usikkert, om adoptionssystemet levede op til Haagerkonvention, som regulerer international adoption.

For eksempel stoppede den danske regering adoptioner fra Etiopien i 2016.

Det skete efter massiv kritik af, at fattige og syge forældre bortadopterede deres børn uden at være tilstrækkeligt informerede om, at de på den måde mistede enhver kontakt med børnene.

Næstformand i forældreorganisationen Adoption og Samfund Sanne Vindahl Nyvang peger på, at faldet også handler om økonomi.

Hun påpeger, at det kan koste op imod en kvart million kroner at adoptere et barn.

Desuden nævner hun, at flere sager med dårlig presseomtaler spiller ind, og at flere prøver med fertilitetsbehandling.

/ritzau/