Brevstemmerne forud for kommunalvalget er et hit.

I hvert fald på Nørresundby Bibliotek, hvor Mark Janus Nielsen har stået i kø i 45 minutter, da B.T. snakker med ham.

»Og jeg er kun halvvejs,« tilføjer han.

»Jeg ville ironisk nok brevstemme, fordi jeg har dårligt helbred og tænkte, at jeg ville stemme en dag, der ikke var så mange mennesker.«

Mark Janus Nielsen vil skyde på, at de står godt 100 mennesker i kø.

Søren Thorst fra kommunens valgsekretariat har dog ikke fået meldinger om brevstemmekøer, men situationen kommer ikke bag på ham.

»Der er to ting i det her. Generelt bliver brevstemning bare mere og mere populært. Og så er der ingen tvivl om, at corona kommer til at give det et skub i dag og i morgen,« siger han.

Fredag 12. november er nemlig sidste chance for at brevstemme inden valget, der ligger tirsdag 16. november.

»Her til morgen målte vi 6493 brevstemmer i Aalborg Kommune. Det er 1784 mere end samme tidspunkt sidste år,« melder Søren Thorst.

Den øgede interesse for brevstemningen ødelægger i en vis grad Mark Janus Nielsens oprindelige begrundelse for, hvorfor han ville brevstemme.

Men det ødelægger dog ikke det gode humør.

»Stemningen i køen er god nok. Folk står og snakker, og der går en medarbejder rundt med lidt slik. Det er selvfølgelig træls at stå i kø, men vi er her jo for at stemme, så det er guleroden for enden af snoren,« siger han.

Søren Thorst råber heller ikke vagt i gevær over for kødannelsen.

»Corona har selvfølgelig forstærket tilstrømningen, men det er slet ikke en situation, der er ved at vælte,« konkluderer han.

Da Mark Janus Nielsen når igennem til stemmeboksen, har han endt med at stå i kø i en time.