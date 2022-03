»Jeg tænkte, at vi kunne og måtte gøre noget for Ukraine. Måske på Facebook. Men der var ikke rigtig noget, jeg kunne finde.«

Sådan siger Mark Jacobsen om årsagen til, at han fredag stiftede Facebook-gruppen 'Ukrainske Flygtninge – Nordjylland (UFNORD)'.

Formålet med gruppen er at hjælpe ukrainske flygtninge – i hvilken som helst grad, man ønsker.

»Jeg fandt en gruppe i Randers og tænkte, det skal vi også have i Nordjylland.«

Mark Jacobsen. Foto: Privatfoto Vis mere Mark Jacobsen. Foto: Privatfoto

»Jeg oprettede gruppen og tænkte, der ville komme et par stykker forbi med ting. Og måske 200-300 kommentarer i gruppen. Men det er stukket helt af, og henover weekenden har jeg nærmest ikke kunnet følge med.«

Status tirsdag er, at gruppen har rundet de 1.600 medlemmer.

Lavpraktisk fungerer det sådan, at Mark Jacobsen og en række administratorer på Facebook organiserer og koordinerer de mange henvendelser, der strømmer ind.

Det er alt fra folk, der gerne vil huse ukrainske flygtninge, bistå som tolk eller levere penge, tøj, legetøj og andet til familierne. Alt dette bliver så noteret.

»Vi er trinnet lige før hjælpeorganisationerne. Vi laver lister, som vi så udleverer til eksempelvis Røde Kors. Lige nu har vi over 250 personer, der gerne vil huse flygtninge.«

Både Røde Kors og Red Barnet beretter om massiv opbakning til det ukrainske folk, efter Rusland har invaderet landet.

»Lige nu er der mest brug for penge. Så der er midler til at drive nødhjælpssituationen i Ukraine, både når det gælder vandforsyningen, der ikke dur, eller mangel på medicin og så videre, alt efter hvor penge helt aktuelt kan gøre den vigtigste forskel,« siger kommunikationschef Klaus Nørskov fra Dansk Røde Kors til Ritzau.

Og det er altså en opbakning, Mark Jacobsen kan skrive under på.

»Det er kommet lidt bag på mig. På den gode måde. Jeg er ikke overrasket over, at folk gerne vil hjælpe. Men at så mange har tilbudt hjælp så hurtigt, det kommer bag på mig.«

Mark Jacobsen forklarer desuden, at han og administratorerne løbende er i kontakt med kommuner og hjælpeorganisationer om, hvordan hjælpen kan bruges bedst.

Desuden er en app og hjemmeside også på trapperne, siger han. Du kan følge den højspændte situation i Ukraine minut for minut her.