Malu Rasmussen og Carsten Nymand Larsen bor i Landet på Lolland. De dyrker lupiner, og forleden var TV 2 Øst ude for at lave et indslag fra deres lupinmark.

Siden da har intet været som før – hverken for parret eller for byen Landet.

Det skriver TV 2 Øst.

For nu er der opstået en fuldstændig vanvittig interesse for parrets mark. Folk fra hele Østdanmark kommer for at se deres lupiner. Og parret nyder interessen.

Mange danskere kommer forbi marken for at få taget et billede. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mange danskere kommer forbi marken for at få taget et billede. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Der kommer tre biler i minuttet for at se lupinerne. 1.000 biler om dagen. Og der er mere end én person i de fleste af bilerne,« siger Malu Rasmussen til TV 2 Øst.

Parret bor på en lille vej, og Malus mand har boet på gården i 56 år. Malu Rasmussen fortæller, at der de seneste tre dage har været flere biler på deres vej, end der har været resten af mandens levetid.

Trods de knap så gode parkeringsforhold og den store interesse, så er folk gode til at opføre sig pænt og holde afstand til hinanden, mener Malu Rasmussen.

Det er frøvirksomheden Vikima Seed i Holeby, der står bag produktionen af de farverige lupiner. Planen er, at de skal høstes og sælges som frø.

Malu Rasmussen arbejder hos firmaet som frøavlskonsulent, og hendes mand dyrker blomsterne for Vikima Seed.

Det er ikke første gang, at de har dyrket specialafgrøder for virksomheden. Tidligere har de også dyrket kornblomster, purløg og andre farverige afgrøder.

Hvis det går godt, så kan lupinerne give tre høstsæsoner.

Parrets mark er dog ikke den eneste lupinmark i landet. Vikim Seed har to andre marker. Den ene er også at finde på Lolland på Langø, og den anden ligger på Bornholm.