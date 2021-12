Da hun var fem år, misbrugte hendes onkel hende seksuelt for første gang. Hendes stedfar voldtog hende, da hun var ni, på stuens sofa, da de var alene hjemme. Det førte til et langt liv med selvskade og selvhad for Marina Fauerholdt.

Hendes foretrukne metode for selvskade var at skære i sig selv. Det startede hun med som 12-årig. Hun har både skåret i sine arme og sin hals, har stukket sig selv med knappenåle i armen og har endda forsøgt at brænde sig selv, mens hun var indlagt i psykiatrien i Aalborg.

»Jeg kan huske fuldstændigt, hvordan det var. Der går et øjeblik, og så går røgalarmen i gang, og så kom de styrtende. Jeg har fået fire hudtransplantationer på mine ben og fødder, fordi jeg fik tredjegradsforbrændinger,« fortæller 50-årige Marina Fauerholdt, der i dag bor i Hals i Aalborg Kommune.

»Det har været meget voldsomt.«

Marina Fauerholdt har haft en barndom, der var gennemsyret af svigt og seksuelt misbrug og vold.

»Min onkel udnyttede, at jeg var svag, og at der ikke var nogen, der kunne lide mig. Det værste ved det 'forhold' var, at han gjorde nogle ting ved mig, som jeg kunne lide, og det kom der jo en voldsom skam af, da jeg blev ældre,« fortæller Marina Fauerholdt og fortsætter:

»Det gjorde jo, at jeg ikke kunne nyde sex. Det gjorde det ulækkert for mig. Og min stedfar var et meget ondt og modbydeligt menneske. Han misbrugte mig seksuelt, indtil jeg var 16 år,« fortæller Marina Fauerholdt.

Hun husker især én episode, hvor hun kommer hjem fra skole, og hendes stedfar slår hendes hoved otte-ti gange ind i en murstensvæg, slæber hende udenfor og låser døren.

Omtumlet går hun op i den nærliggende skov og sætter sig på en bænk.

Hun opdager, at hun bløder fra begge ører. År senere, da hun bliver udredt, finder hun ud af, at hun har haft kraniebrud.

»Vi var en lukket familie. Jeg havde aldrig piger fra klassen med hjem, fordi min stedfar jo var pædofil. Hvis der var nogle naboer eller nogle på skolen, der kom for tæt på, jamen, så flyttede vi bare. Der var ingen, der vidste noget.«

Eksempelvis fik hun som tiårig en bedste veninde, Nanna. At komme i hendes hjem var Marina Fauerholdts frirum, fortæller hun.

Men pludselig en nat måtte familien flytte igen. Hun sendte breve til Nanna, men fik aldrig svar. Men med Facebooks hjælp fandt hun hende 38 år senere, og her fandt hun også ud af, at Nanna havde prøvet at kontakte hende.

Men brevene nåede aldrig frem.

Overlevelsesstrategien for Marina var selvskade.

»Jeg stak nåle i armene og begyndte at tage overdosis af piller. Men det reagerede hverken mor eller stedfar på.

Selvskaden blev mere voldsom, og det blev også hyppigere, hun gjorde det.

»Jeg fandt hurtigt ud af, at hvis jeg påførte mig selv smerte, så kunne jeg holde ud at være til. Så kunne jeg mærke noget. Og det var mig, der kontrollerede den smerte,« fortæller Marina og fortsætter.

»Så den smerte, jeg havde indeni, den forsvandt i et lille øjeblik. Men det var kun et øjeblik, så var man tilbage i den følelse af afmagt og frustration, men det gav mig bare noget at være selvskadende. Det er de bittesmå frirum, man lever for, når man bor i sådan et helvede.«

Hun blev endelig fjernet hjemmefra som 17-årig, da hun betroede sig til en skolepsykolog.

Men Randers Kommune kunne ikke garantere, at hun ikke kom hjem til volden og misbruget igen.

»Så sagde jeg til dem, at hvis de gjorde sådan, at jeg skal bo hjemme, så begår jeg selvmord, fordi jeg kunne simpelthen ikke være i det længere.«

Herefter kørte der en sag mod stedfaren, der blev anmeldt for voldtægt mod Marina.

»Jeg hadede ham.«

Men hvor pokker var din biologiske mor henne i det her, Marina?

»Hun er ikke min mor. Hun var et skrækkeligt menneske. Hun vidste, hvad der foregik, og hun gav sin mand (stedfaderen, red.) lov til at misbruge mig. Og så gjorde hun mig ren bagefter.«

Som 39-årig mødte Marina dog sin store kærlighed, Tage, der blev hendes redning.

»Det var først, da jeg mødte ham, at jeg fandt ud af, jeg var værd at elske, at der faktisk er nogen, der kan lide mig som den, jeg er. Indtil da havde jeg følt mig værdiløs, og at jeg ikke fortjente at leve.«

Hun har nu to bogudgivelser bag sig. Den første, 'Barberbladstræet', er en barsk fortælling. hvor Marina Fauerholdt går i detaljer med det misbrug, hun har været udsat for.

Det har kostet både venner og kontakten til hendes søster.

Nu har hun en ny bog i boghandlen, 'Smertens kys', der mere handler om den selvskade, hun påførte sig selv.

Hun har holdt foredrag på et bosted og skal interviewes på University College Nordjylland om den selvskade, der kom til at præge hendes liv.

»Jeg spurgte lederen af bostedet, om der var noget, jeg ikke måtte snakke om, men hun sagde: 'Du skal simpelthen give de her unge mennesker råt for usødet, for jeg har nogle piger herude, som selvskader, og jeg er bange for, det går galt',« fortæller Marina Fauerholdt om foredraget.

Derfor er hendes nye bog også en let sag, der er nem at forstå. For der er for mange unge derude, som selvskader, lyder der fra forfatteren.

»Det, mange unge mennesker ikke tænker på, det er, at det faktisk kan gå galt. Selvskade og selvmord har jo ikke noget med hinanden at gøre.«