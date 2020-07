Marikka Nielsens krop gik i totalt alarmberedskab, da hun søndag aften scrollede gennem sin niårige søns beskeder på Instagram, som hun ofte gør.

Iblandt samtalerne med sønnens jævnaldrende kammerater dukkede der pludselig et navn op på en mand, som moren ikke kendte.

»Jeg kunne se, at personen havde skrevet til min søn to gange, hvor han ikke har svaret. Og tredje gang sender manden så et billede af sin diller, for at sige det, som det nu er.«

Sådan siger 34-årige Marikka Nielsen, der straks tog screenshot af samtalen for at sikre beviser, som hun kort efter sendte til Nordjyllands Politi sammen med en anmeldelse. Ligesom hun anmeldte profilen til Instagram.

Skærmbillede af samtalen mellem Marikka Nielsens niårige søn og den fremmede mand. Foto: PRIVATFOTO/skærmfoto Vis mere Skærmbillede af samtalen mellem Marikka Nielsens niårige søn og den fremmede mand. Foto: PRIVATFOTO/skærmfoto

»Jeg var rasende. Først tænkte jeg, at jeg skulle ud at finde manden. For man bliver jo bange for, om det er en, der kan få fat i ens barn eller bor i nærområdet. Men så søgte jeg lidt på profilen, og det virker til, at det er en fra udlandet,« fortæller moren.

Hun kunne se, at det var en måneds tid siden, at samtalen havde fundet sted, og hun blev sur på sig selv over, at hendes søn ikke selv havde fortalt hende om den, siger hun.

De har nemlig aftalt, at hun altid skal godkende, hvis sønnen skal i kontakt med nogen, han ikke kender. Eksempelvis når han spiller Fortnite på sin PlayStation.

Marikka Nielsen er overbevist om, at grunden til, at hendes søn ikke har fortalt om samtalen og billedet af det erigerede lem, er, at han simpelthen ikke har lagt så meget i det.

»Han plejer altid at sige, hvis der er noget, der gør ham ked af det. Jeg tror, heldet er, at han ikke har lagt så meget i det, fordi han ikke er gammel nok til at forstå, hvad det egentlig er.«

Har du så forklaret ham, hvad det egentlig er?

»Ja, og så blev han flov over det. Det sagde jeg, at han ikke skulle være, fordi han ikke havde gjort noget forkert,« siger Marikka Nielsen og fortsætter:

»Vi har flere gange snakket om, at der er nogle voksne, der ikke har reelle hensigter i forhold til børn, og det er det, man kalder en pædofil.«

Den 34-årige mor Marikka Nielsen. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Den 34-årige mor Marikka Nielsen. Foto: PRIVATFOTO

Marikka Nielsen delte søndag aften et opslag på sin Facebook-profil, hvor hun vedhæftede screenshot af samtalen for at advare andre forældre og minde dem om at tjekke deres børns sociale medier.

Til spørgsmålet om, hvorfor Marikka Nielsen har givet sin søn lov til at have en profil på Instagram, hvor aldersgrænsen ellers er 13 år, svarer hun, at det er, fordi alle hans jævnaldrende har en profil, og hun derfor har måttet sande, at det er den måde, de kommunikerer på i dag.

Men betingelsen har altså været, at moren skulle have lov til at tjekke hans profil igennem jævnligt. Og der kommer til at gå lidt tid, før hun giver ham lov til at komme på det sociale medie igen. Hun har nemlig både slettet hans profil og taget hans telefon fra ham for en stund, siger hun.

Svar fra Facebook: B.T. har spurgt Facebook, der ejer Instagram, om, hvad de gør for at sikre, at børn under 13 år ikke opretter en profil på deres platform. De skriver i et mailsvar: Vi har fjernet profilen, der har sendt de upassende beskeder og billeder. Det er på ingen måde en opførsel, vi tolererer. Svaret på spørgsmålet om, hvordan man identificere profiler af børn under 13 år, ser således ud: Vi ønsker, at det skal være trygt og sikkert at være på vores platforme - og særligt for vores yngste brugere - men det er også vigtigt for os, at vores brugere har en passende alder. Vi har en aldersgrænse på minimum 13 år og bruger en kombination af kunstig intelligens, menneskelig gennemgang og anmeldelser fra vores brugere til at identificere og fjerne profiler, der tilhører folk under 13. Hvis nogen fx anmelder en konto til os, fordi de mistænker kontoejeren for at være mindreårig, eller vi selv får en mistanke på baggrund af nogle forskellige signaler, placerer vi kontoen i et checkpoint og beder brugeren om at indsende bevis på sin alder for igen at få adgang. Modtager vi ikke det, vil kontoen blive slettet. Vi arbejder også på at blive hurtigere og bedre til at opdage disse profiler ved hjælp af teknologi. Teknologien er dog fortsat på et tidligt stadie, når det kommer til at aldersbestemme og identificere yngre brugere.'

Tror du så, han vil fortælle dig den slags ting i fremtiden, nu hvor han bliver 'straffet' for det?

»Jeg tror, det har fået ham til at forstå alvoren i det. At det her ikke er for sjov. Jeg sagde, at tænk, hvis manden havde skrevet til andre, og det havde han slet ikke tænkt på, men det kan man heller ikke forvente af en niårig.«

Nordjyllands Politi bekræfter over for B.T., at de har modtaget en anmeldelse i sagen 26. juli.

Politiet indleder på baggrund af anmeldelsen en efterforskning af forholdet, og af hensyn til efterforskningsarbejdet har man ingen yderligere kommentarer, oplyser politiet i en mail.