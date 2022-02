Livet har bølgedale og bølgetoppe. Det kender de fleste fra deres eget liv. I Marie Larsens har der dog kun været dale – i meget lang tid.

Dale så dybe, at hun lod sig indlægge i et år på psykiatrisk afdeling.

Men efter hun blev udskrevet, og hendes lillesøster pludselig begik selvmord, kunne hun ikke slippe tanken om selv at tage sit eget liv og komme væk fra al smerten.

Hun fortalte om sine tanker, men der var ikke længere nogen i psykiatrien, der greb hende, siger hun.

»Jeg havde det meget svært. Jeg havde konstant selvmordstanker – og havde også forsøgt et par gange. Men jeg blev ikke taget alvorligt.«

B.T. skrev sidste torsdag om 20-årige Silas Kærhøg, der blev sendt hjem fra psykiatrisk skadestue med alvorlige selvmordstanker og to dage efter tog en overdosis.

I kølvandet på Silas’ historie er B.T. blevet kontaktet af 57 forskellige personer, der alle fortæller om lignende oplevelser med at blive blive sendt hjem fra psykiatrien på trods af slem psykisk tilstand.

En af dem er 25-årige Marie Larsen fra Helsingør.

Her kan du få hjælp Hvis du har selvmordstanker, er i en anden alvorlig krise eller er pårørende til en person, der er i alvorlig krise, kan du kontakte telefonrådgivningen på Livslinien og få hjælp på 70 20 12 01. Du kan ringe alle årets dage fra klokken 11 til 05. Du kan også få rådgivning via en chat. Chatten finder du ved at klikke her.

I dag befinder Marie sig ikke længere dybt i dalen – men det er udelukkende, fordi hun selv har fundet hjælpen til at komme op, fortæller hun.

Der var nemlig ikke meget at hente i psykiatrien, på trods af at hun – bogstaveligt talt – stod og bankede på døren og fortalte dem, at hun ville begå selvmord, siger hun.

For at forstå Maries historie, skal vi tilbage til februar 2017. Det var her, hun blev udskrevet med diagnoserne adhd, borderlinetræk og depression efter et års indlæggelse. Hun blev udskrevet uden nogen akut plan for behandling. I hendes journal, som B.T. har set, står der, at man først vil opstarte et behandlingsforløb, når hun er mere stabil.

11 dage efter sin udskrivelse tog Marie ind på Psykiatrisk Center Nordsjælland i Hillerød, fordi hun havde konstante selvmordstanker.

»Jeg fortalte lægen helt åbent og ærligt, at jeg havde det ad helvedes til, og at jeg havde planer om at begå selvmord,« siger Marie og fortsætter:

»Jeg sagde, at hvis jeg ikke blev indlagt, ville jeg gå hjem og tage en overdosis, fordi jeg ikke længere kunne holde det ud.«

Der bliver stille et kort sekund, inden Marie fortsætter:

»Han sagde direkte til mig, at ‘så må du jo gøre det.'«

Hun trækker vejret tungere og tungere. Som om hun lige selv skal forstå det hele igen.

»Jeg brød fuldstændig sammen. Jeg var hudløst ærlig over for ham. Mit indre var et helvede, jeg sad med en følelse, der var umenneskelig – og den blev kun forværret af at blive mødt på den måde. At føle, jeg ikke var vigtig nok.«

Når man først er så langt ude, at man har de tanker, siger Marie, så kan det være svært at vide, hvad der får det hele til at tippe. Og i det her tilfælde var det lægens ord, der blev et symbol på, hvordan hun følte sig mødt af psykiatrien.

Marie gik hjem og tog en overdosis i afmagt. Hun kom på skadestuen og fik modgift, og senere samme dag blev hun udskrevet med 'let kronisk øget selvmordsrisikoniveau', står der i hendes journal.

Der står også, at Marie udtrykte en frustration over, at der ikke var et akut tilbud om hjælp til hende.

Og det var ikke kun Marie, der udtrykte frustration, fremgår det af journalen:

'Patientens far er også ret frustreret over, at der ikke er etableret den ambulante hjælp, som hun har brug for, og faren er meget bange for, at han også vil miste sin anden datter.'

Marie føler, at hun blev taget mindre seriøst, fordi hun var så verbal om sine selvmordstanker, og fordi hun havde adskillige selvmordsforsøg bag sig. Personalet tænkte sikkert' ‘hvis hun ikke har gjort det endnu, gør hun det slet ikke’, siger hun.

»Jeg synes, det er vigtigt at sætte fokus på, at det ikke er alle dele af det psykiatriske system, der fungerer optimalt,« siger Marie Larsen, der selv har oplevet det på egen krop. Vis mere »Jeg synes, det er vigtigt at sætte fokus på, at det ikke er alle dele af det psykiatriske system, der fungerer optimalt,« siger Marie Larsen, der selv har oplevet det på egen krop.

Men det er en myte, at mennesker, der taler om selvmord, ikke gør det. Og ifølge Center for Selvmordsforskning er det en af de farligste og mest udbredte myter, fordi det antyder, at personer, der taler om selvmord, forsøger at få opmærksomhed.

Og det er altså langtfra tilfældet – undersøgelser viser, at omkring halvdelen af dem, som begår selvmord, opsøgte læge i løbet af den sidste måned før selvmordet.

Marie fortæller, at hun kontaktede B.T. med sin historie, fordi det rørte hende at læse om 20-årige Silas, der ligesom hende var blev sendt hjem med selvmordstanker.

Det fik Marie til at indse, at der højst sandsynligt er endnu flere, der kommer til at stå i samme situation – og at det nok ikke er dem alle, der kommer ud på den anden side i live.

»Når man fortæller om selvmordstanker og ikke bliver hørt, så er det et kæmpe problem. Det skal altid tages alvorligt,« siger Marie.

B.T. har forelagt Maries historie for Region Hovedstaden Psykiatri. Stedets centerchef, Henrik Søltoft, skriver i en mail, at de ikke kan gå ind i den konkrete sag:

»Men jeg vil gerne understrege, at det altid er en ulykkelig situation, når et menneske forsøger at tage sit eget liv, og at vi i Region Hovedstadens Psykiatri altid er klar til at hjælpe dem, der måtte stå i en sådan situation.«

»Hvad angår udtalelsen fra lægen, så er det svært for os at vide, præcis hvordan ordene er faldet. Men hvis det er, som patienten hævder, er det meget langt fra måden, vi ønsker at tale til patienterne på. Vi skal altid optræde professionelt og behandle patienterne med respekt.«