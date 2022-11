Lyt til artiklen

»Jeg forstår ikke, hvorfor det hele skulle spærres, når det kun drejede sig om én mand. Var det virkelig nødvendigt?« siger Marie Louise Krone fra Odense.

Hun var en af de mange, der holdt i den 11 kilometer lange kø, der opstod, da Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi lukkede Storebæltsbroen fra 9.30 til langt ud på eftermiddagen.

Broen blev lukket, fordi der på den stod en person, der ville springe fra broen.

Klokken 16.40 lykkedes det at sikre den pågældende person, som nu er under behandling af psykiatrien i Slagelse.

Marie Louise Krone hørte to udrykninger, mens de holdt i kø. »Det var jo faktisk lidt farligt at holde der,« siger hun. Foto: Privatfoto Vis mere Marie Louise Krone hørte to udrykninger, mens de holdt i kø. »Det var jo faktisk lidt farligt at holde der,« siger hun. Foto: Privatfoto

»Vi fik nærmest intet at vide undervejs. Jeg forstår godt, de holdt tilbage med at fortælle, at der var en, der ville springe fra broen, for så ville der nok opstå kiggekø, men vi manglede virkelig opdateringer fra myndighederne,« siger Marie Louise Krone, der var på vej til frokost hos sin svigermor på Sjælland.

Samtidig forstår hun heller ikke, hvorfor politiet besluttede af afspærre hele vejen.

»De åbnede for et spor klokken 13, og de fik først personen i sikkerhed klokken 16.40, så de kunne vel lige så godt have holdt det sport åbent. Det kan ikke hjælpe noget, at de bare lukker helt ned,« siger hun.

Marie Louise Krone og familien havde læst i de danske medier, at personen, der var årsag til brolukningen, var i sikkerhed og kørt væk.

Går du med svære tanker? Søg hjælp, hvis du har svære tanker. Hvis situationen er akut, kan du ringe 112. Hvis du går med svære tanker, kan du søge hjælp på selvmordsforebyggelse.dk. Det er afgørende, at du får talt om dine tanker, hvis du har det svært. Du kan kontakte Livslinien på følgende måder: Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning, 70 201 201, alle årets dage klokken 11-05

Du kan skrive til Livsliniens mailrådgivning skrivdet.dk. Vi giver dig svar hurtigst muligt og inden for maks. en uge. Du har mulighed for at skrive til os op til seks gange

Du kan kontakte Livsliniens chatrådgivning mandag og torsdag klokken 17-21 samt lørdag og søndag klokken 13-17

Du kan benytte Livsliniens selvhjælpsprogram, SOS, der er rettet mod at hjælpe personer med selvmordstanker Kilder: Selvmordsforebyggelse.dk, Livslinien.dk og Center for Selvmordsforskning.

De tænkte derfor, at de sagtens kunne trille hjem igen, da frokosten var spist hos svigermor.

Klokken var cirka 19.45, da de igen skulle over broen – og der blev de slemt overrasket, for der var kun ét spor åbent, og køen var fortsat meget lang.

»Jeg tror, vi var hjemme klokken 21,« siger Marie Louise Krone med frustration i stemmen.

B.T. har forsøgt at få et interview med Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi for at få svar på nogle af de ubesvarede spørgsmål, der fortsat er efter episoden.

»Der er ikke nogen, der vil udtale sig i dag (søndag, red.),« siger vagtchef Michael Skræddergaard og henviser til en pressemeddelelse, politikredsen sendte ud lørdag aften.

Her står der blandt andet, at man for at »sikre redningsindsatsen,« valgte at lukke trafikken på broen.

»Vi beklager de gener, det har medført for de mange bilister, men beder om forståelse for nødvendigheden af redningsindsatsen på broen,« skriver politiet.