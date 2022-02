Når en undulat er syg, har man som ejer forholdsvist kort tid til at reagere, inden det er for sent.

Så da Marie-Louise Bauer opdagede en lille byld på sin ene undulat Arkimedes ben, måtte hun handle hurtigt.

»Jeg ringede hurtigt til dyrlægen og fik en akuttid halvanden time efter. Jeg vidste bare, at det skulle gå hurtigt,« forklarer Marie-Louise Bauer, der havde mistanke om, at Arkimedes havde fået en infektion.

Hun begyndte derfor at forberede sig på at skulle med bussen mod dyrlægen sammen med sine tre undulater.

Arkimedes havde en infektion og får derfor nu antibiotika. Privatfoto. Vis mere Arkimedes havde en infektion og får derfor nu antibiotika. Privatfoto.

»Men vejret var for det første meget koldt, og så er undulater også meget sensitive overfor stress, og jeg synes, at det var unødvendigt at udsætte dem for det, hvis jeg kunne undgå det,« siger hun.

Derfor prøvede hun i stedet at række ud til lokalområdet.

Hun skrev et opslag på en lokal Facebook-gruppe for personer bosat i Odense-bydelen Dalum og spurgte, om nogle kunne køre hende og de tre undulater til dyrlægen. Og kun en halv time senere var en lokal fra Dalum ved navn Michael klar.

»Det skal lige siges, at jeg aldrig har gjort sådan noget før. Jeg lider af angst og er derfor ikke så tryg ved fremmede mennesker. Men jeg tog chancen,« siger Marie-Louise Bauer og tilføjer:

»Jeg har aldrig set eller mødt Michael før, og jeg synes simpelthen, at det er så fedt, at en komplet fremmed byder sig til på den måde.«

For Michael mødte altså op, selvom han var en komplet fremmed. Han kørte Marie-Lousie og de tre undulater til dyrlæge, og han ventede på dem, mens de var inde, så han kunne køre dem hjem igen.

»Det gik heldigvis fint med Arkimedes Jeg havde alle tre undulater med, for jeg var ikke helt sikker på, om de kunne blive smittet. De fik også alle tre en kur, der opretholder balancen i maven,« siger Marie-Louise Bauer og afslutter:

»Og det viste sig, at Arkimedes havde en infektion, så nu får hun antibiotika. Man har kun en maks. to dage til at reagere på den slags, og derfor var det også ekstra fantastisk, at Michael trådte til og kunne hjælpe os.«