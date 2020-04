»Vi er vant til kriser. Men selv de større terrorangreb har ikke trukket så store veksler på os som coronavirussen.«

Sådan lyder det fra Marie-Louise Maaløe, som gennem 30 år har været ansat i Udenrigsministeriet. Et ministerium, som i den grad har haft sit at se til den seneste tid, hvor coronavirussen har hærget i hele verden.

Det er HK, som har interviewet Marie-Louise Maaløe. Til forbundet fortæller hun, at hun gennem sine tre årtier i Udenrigsministeriet har prøvet alt fra naturkatastrofer til terrorangreb og borgerkrige.

Der er dog ikke nogen af de begivenheder, som kan måle sig med coronakrisen.

»Jeg har ikke været i midten af en så omfattende global udfordring tidligere. Der har virkelig været behov for stærkt samarbejde, men heldigvis har pionérånden været fremherskende og bragt os videre,« siger Marie-Louise Maaløe til HK.

Marie-Louise Maaløe har det seneste halve år arbejdet i det globale vagtcenter i Udenrigsministeriets Borgerservice.

Det har betydet, at hun er en af de medarbejdere, som har skullet være i direkte kontakt med danskere i udlandet.

Og der har i den grad været knald på i vagtcenteret, der har åbent døgnet rundt. På den hidtil travleste dag under coronakrisen tikkede der hele 2.600 opkald ind, hvor det året forinden lød på 1.842 i løbet af hele februar måned.

Det har blandt andet betydet, at vagtcenteret har oprustet det sædvanlige hold af 11 fastansatte til hele 70 medarbejdere, skriver HK.

Marie-Louise Maaløe fortæller, at problemerne, som danskerne i udlandet har stået over for i forbindelse med krisen, har udviklet sig gradvist fra at være potentielle rejserestriktioner til folk, der har 'stået i mudder til halsen', og som ikke kan komme hjem.

»Jeg bliver da personligt berørt, når jeg taler med rejsende danskere, som er ved at løbe tør for den livsvigtige hjertemedicin og frygter, at de ikke kan komme hjem. Og det er hårdt at tale med pårørende, som vil sikre sig, at deres familie ikke er glemt ude i verden. Folk er pressede og bange, så når vi kommer længere ind i krisen, bliver samtalerne meget mere følelsestunge,« siger den 55-årige HK'er til sit eget fagforbund.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Marie-Louise Maaløe, men det har i skrivende stund ikke været muligt.