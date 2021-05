Forestil dig, at du aldrig har ro.

Uanset hvor du bevæger dig hen, eller hvad du laver, så kan du høre en konstant brummen fra trafikken – og når en lastbil kører forbi, bliver lyden forstærket.

Sådan beskriver 41-årige Marie Persiani den tilstand, hun er i, når hun er i hjemmet på Djursland.

»Jeg har en konstant følelse af uro, og jeg kan mærke, at jeg har hjertebanken, og min hvilepuls er ret høj. Jeg vil næsten beskrive det som den følelse, man får, når man bliver forskrækket. Den uro, man har bagefter, den har jeg konstant,« fortæller hun.

De sidste seks år har Marie Perisani boet lige op til Grenåvejen, der er én af Østjyllands mest trafikkerede veje. Det har påvirket hende både fysisk og psykisk.

I seks år har hun boet med sin kæreste i en nedlagt landejendom, og der er mange gode og positive ting at sige om området – men cirka 40 meter fra huset løber Djurslands hovedåre, Grenåvejen.

»Der er biler konstant. Jeg oplever støjen, både når jeg er i haven, og når jeg sidder indenfor. Det er kun, når jeg hører musik eller ser fjernsyn med virkelig høj lyd, at jeg kan overdøve det,« fortæller hun.

Lige nu er hun sygemeldt fra sit arbejde som læge. Hun understreger, at sygemeldingen er udløst af arbejdsrelateret stress, men hun er ikke i tvivl om, at den konstante vejstøj forværrer hendes situation. Særligt Marie Persianis nattesøvn er under pres.

»Jeg kan som regel godt falde i søvn om aftenen, men jeg har en fornemmelse af, at jeg sover rigtig dårligt. Jeg kan vågne om natten med et sæt uden at vide hvorfor, og jeg har en følelse af, at jeg overhovedet ikke er udhvilet, når jeg vågner om morgenen,« fortæller hun.

Så mange danskere bor i støjhelvede Ifølge støjkortlægninger er 28 procent af danske boliger påvirket af trafikstøj over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58 decibel. Det berører dermed mere end 1,3 millioner danskere

Hovedparten af de støjbelastede boliger er i de større byer

Trafikstøjen i Danmark stammer primært fra den støj, der opstår i kontakten mellem dæk og vej. Flere elbiler vil derfor ikke gøre den store forskel Kilde: Force Technology, Miljøstyrelsen, Region Hovedstaden, Gate21

For et par år siden begyndte hun også at få ondt i kæberne, og hos en specialtandlæge fik hun diagnosen kronisk slidgigt i kæberne, ændret tandstilling og revner i tænderne. En tilstand, der kommer af stress og anspændthed.

»De kan ikke konkludere direkte, om det kommer af den dårlige søvn og uroen, men jeg har en konstant følelse af, at jeg spænder op i kroppen, når jeg er derhjemme. Og jeg kan mærke, at det forsvinder, når jeg er væk fra hjemmet i længere tid,« fortæller Marie Persiani.

Hendes oplevelser vækker genklang hos Mette Sørensen, der er professor på Roskilde Universitet og Kræftens Bekæmpelse. Hun forsker i, hvordan trafikstøj påvirker danskernes sundhed, og selvom forskningen på området stadig er meget mangelfuld, er der ingen tvivl: Trafikstøj kan have store sundhedsmæssige konsekvenser.

»Vi ved, at er man udsat for meget trafikstøj, så øger det risikoen for blodpropper i hjertet. Vi ved, at det muligvis også øger risikoen for diabetes, slagtilfælde, nogle former for kræft – herunder brystkræft – og også overvægt,« fortæller hun.

Mette Sørensen er professor ved Roskilde Universitet og Kræftens Bekæmpelse. Hun forsker i trafikstøjs påvirkning på vores sundhed.

Miljøstyrelsen vurderede i 2003, at vejstøj er årsagen til, at 200-500 danskere hvert år dør for tidligt som følge af forhøjet blodtryk og hjertesygdom. Eftersom forskning sidenhen har peget på, at støj også kan føre til andre sygdomme, er tallet dog formentlig højere.

Derfor skal det tages alvorligt, mener Mette Sørensen. Hun peger på, at to faktorer er medvirkende til at gøre danskerne syge af støj.

»Det ene er, at det kan stresse os. Og stress øger stresshormonet, som øger en række biologiske risikofaktorer for eksempelvis hjertekarsygdomme. Og manglende søvn kan være mindst lige så skadeligt – hvis ikke mere – for man ved fra søvnstudier, at sover man dårligt, har det stor indvirkning på sundheden,« fortæller hun.

Hvordan kan man fastslå, at det lige præcis er støjen, der gør folk syge – og ikke alt muligt andet?

»Vi prøver at tage højde for andre ting i livet. I alle de analyser, vi har lavet, har vi taget højde for luftforurening, og så justerer vi også for, om ens livsstil kan spille ind – om man eksempelvis er ryger – og for social status som uddannelse og indkomst. For det er meget muligt, at folk med lav indkomst bor mere støjende på grund af billige boliger. Men det tager vi højde for,« siger hun.

Så sundhedsskadelig er vejstøj Omkring 1.400 nye tilfælde af diabetes om året i Danmark kan tilskrives støj fra vejtrafikken

Omkring 330 nye tilfælde af blodprop i hjertet kan årligt tilskrives vejtrafikken

Omkring 600 nye slagtilfælde kan årligt tilskrives vejtrafikken Kilde: Mette Sørensen, baseret på data fra studier

Selvom Marie Persiani ikke har lægens ord for, at den vedvarende støj i hendes hus har givet hende søvnproblemer, kæbeproblemer og konstant uro, så er hun sikker på, det hænger sammen.

Hvorfor flytter du ikke, når du får det så skidt af at bo der?

»Man får ikke sådan noget her i nærheden af Aarhus, uden at man er nødt til at gå på kompromis – og det er så det her, vi er gået på kompromis med. Og så kan jeg faktisk være bange for, at huset er tæt på usælgeligt,« fortæller hun.