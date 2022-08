Lyt til artiklen

Varmechecken har skabt debat, efter flere har modtaget den ved en fejl. Samtidig sidder flere og ærgrer sig over, at de slet ikke har været tænkt på til at starte med.

»Jeg føler mig, undskyld mit udtryk, røvrendt og negligeret,« fortæller Marianne Dal.

Hun er pensionist og får cirka 10.000 kroner udbetalt om måneden. Det beløb bliver ifølge hende svært at leve af, når vinteren kommer.

»Jeg bliver nødt til at pakke mig ind i store trøjer og tæpper. Jeg skal skrue meget ned for varmen, hvis ikke slukke den helt.«

Marianne Dal er meget frustreret over, at folk med træpiller og en lav indkomst ikke er blevet tilbudt en varmecheck, mens andre har fået den ved en fejl.

Især fordi prisen på hendes træpiller er steget med »over det dobbelte«.

På Videncentret Bolius fremgår det også, at prisen på træpiller på 9 ud af 13 mærker er steget med mellem 20 og 49 procent mellem 2021 og 2022.

»Hvorfor skal jeg ikke have en varmecheck, når andre, der har fået den ved en fejl, bare kan beholde pengene? Det er jo fuldstændig gak, når nogen har mere brug for den,« siger Marianne Dal.

De sidste par dage er det kommet frem, at et endnu ukendt antal danskere har modtaget en uberettiget varmecheck.

I alt 411.000 danskere har modtaget en varmecheck på 6.000 kroner som tilskud til de stigende energipriser på el og gas.

Men selvom prisen på træpiller også har været voldsomt stigende i samme periode, er de ikke blevet taget i betragtning til den varmende check.

»Jeg er utrolig skuffet. De, der burde have en varmecheck, får i stedet en stor finger,« siger Marianne Dal.

B.T. har modtaget en lang række henvendelser fra andre, der ligesom Marianne Dal har træpiller som varmekilde. De er allesammen uforstående over for, at de er blevet glemt i varmechecken.

Varmechecken blev udbetalt 10. august i år, og siden har den skabt både glæde og frustration blandt borgere og politikere.

Senest torsdag kunne B.T. skrive, at Katarina Ammitzbøll (K) har kaldt klimaminister Dan Jørgensen i samråd, efter problemerne med varmechecken er kommet frem.