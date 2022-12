Lyt til artiklen

December har indtil videre været en økonomisk stram måned for sønderjyske Marianne Haarnagel.

Ja, faktisk har hun lige p.t. 200 kroner til resten af måneden.

Det er den barske situation, efter hun i begyndelsen af måneden fik en kontanthjælpsoverførsel, der var 4.000 kroner mindre end normalt.

Årsag?

Marianne har været så fræk, at hun har sat sig ind i sin bil, kørt 15 kilometer stiksyd til den tyske grænse og handlet stort ind.

Helt uden at spørge kommunen om lov.

Når man rejser ud af landet som kontanthjælpsmodtager, skal man nemlig give kommunen besked senest to dage før, og det gælder åbenbart også en lille smuttur over grænsen.

Sådan har beskeden fra Aabenraa Kommune til Marianne i hvert fald lydt, men nu er der kommet andre boller på suppen.

Fredag sendte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering nemlig et brev ud til landets kommuner, hvori det fremgik, at man sætter reglen i bero og foreløbig ikke længere skal sanktionere de indkøbslystne kontanthjælpsmodtager, der tager på handletur over grænsen.

En nyhed, der fandt frem til Mariannes mobiltelefon sent fredag aften.

»Min advokat sendte mig en sms i går aftes, og jeg blev da rigtig glad, må jeg bare sige. Jeg har fået en tidlig julegave, og jeg synes, det er en sejr for os, for det har da været helt åndssvagt,« siger Marianne Haarnagel, der tidligere har talt med DR, til B.T.

På den måde kan Marianne forhåbentligt også se frem til at få en lidt mindre stram december.

»Jeg går da ud fra, at de tilbagebetaler de næsten 4.000 kroner, men så er spørgsmålet selvfølgelig, hvornår pengene kommer. Uanset hvad er det bare dejligt,« siger hun.