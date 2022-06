Lyt til artiklen

Hornet i bund, soundboxen spiller ‘STOR MAND’ på max volumen, og hvinende skrig og høje grin er ikke til at tage fejl af.

Studenterne 2022 fejrer lige nu, at huen sidder trygt på hovedet, og tre års skolegang er slut. Men det er ikke alle, der nyder fejringen.

Søndag eftermiddag fik Marianne Banner nok.

»Hver halve time blev jeg bombarderet med lyd. Studenterbilerne kommer susende forbi, og når de holder i krydset dytter de, og deres lydbox spiller på max, det suser lige ind ad mine vinduer,« fortæller hun og uddyber:

»Det var en af de varmeste dage i søndags, så jeg havde mine vinduer åbne. Det var ulideligt. Så kunne jeg bare huske tilbage til sidste år, hvor det varede 14 dage morgen, middag og aften.«

Marianne Banner bor i Aarhus Midtby, hvor støjen – ifølge hende – har taget voldsomt til over en årrække.

»Førhen kørte de unge mennesker rundt og var glade og råbte, men der var ikke den der musik. Den basrytme overdøver alt, og jeg bliver totalt stresset af det. Hver gang jeg koncentrerer mig om et eller andet, så bliver jeg revet ud af den overraskende lyd. Det forstyrrer min hverdag totalt,« siger Marianne Banner.

Marianne Banner understreger, at det ikke handler om, at de unge mennesker ikke må fejre deres nyerhvervede afgangsbevis.

»Jeg har ikke noget imod glade, unge mennesker, men der må være rimelighed i det. De må blive opmærksomme på, hvordan de forstyrrer andres liv i 14 dage.«

Er studenternes høje musik en plage for naboerne?

Hun vil gerne have, at soundboxes forbydes på vognturen.

Marianne Banner delte til sidst sin frustration i en Aarhus-gruppe på Facebook, men ikke mange delte hendes holdning – tværtimod mente de, hun måtte leve med støjen, lukke vinduerne, eller flytte ud.

»Jeg kan ikke lukke vinduerne, skal jeg så dø af varme? Hvad er det, de forestiller sig? Dem, der svarer sådan, er selvfede og selvgode på en billig baggrund, for de bor ikke midt i byen. Jeg kan godt se, hvis man bor på en villavej i Risskov, og der kommer en vogn forbi hver tredje dag, så er det hyggeligt, men det her er en pest og plage,« siger Marianne Banner.

Hun mener ikke, hun må leve med støjen, blot fordi hun bor i byen.

»Vi lever med støj i byen, men 14 dage med sådan nogle lydangreb, det er simpelthen ikke til at holde ud. Er det rimeligt, jeg skal forlade mit hjem, fordi nogle unge mennesker bliver studenter? Jeg bor her, og de unge må lære at tage hensyn,« afslutter hun.