Forældre til børn på Rasmus Rask Skolen i det sydlige Odense måtte søndag aften indse, at den kommende uge ikke skulle blive som forventet, efter det blev meldt ud, at skolen er lukket ned grundet corona.

En virkelighed der også ramte Marianne Elstrup Jensen, der er mor til to piger på skolen.

»Jeg er mest ked af det på børnenes vegne, og så er det klart, at de forældre, hvis børn er for små til at være alene hjemme, har en stor udfordring, når de så sent søndag får den besked. Noget, som skolen jo ikke kan gøre for.«

Mandag eftermiddag er det stadig usikkert, hvilken coronavariant der er fundet på skolen.

»Børnene er nervøse for, hvad der skal ske nu. Min yngste pige er mest bange på sine venners vegne og for, om der er nogen, hun kender, der er ramt af sygdommen, og min ældste er ærgerlig over, om de projekter, som hun og vennerne har gang i, bliver stoppet.«

Marianne Elstrup Jensen, der er en del af skolebestyrelsen på Rasmus Rask Skolen, er mor til en pige i 2. klasse og en i 5. klasse.

Hun fortæller, at det har været lidt svært at vide, præcis hvordan man skal forholde sig. Skolen beder folk om at selvisolere sig ud i tredje led.

Begge piger har en lærer, der kan have været i kontakt med en smittet, så de er begge hjemme, men er gamle nok til selv at være derhjemme. Selv tog Marianne Elstrup Jensen på arbejde fra morgenstunden af, men besluttede efterfølgende i dialog med sin ledelse at tage hjem for at være helt sikker på, at hun ikke bar smitte videre.

Da B.T. taler med moren tidligt mandag eftermiddag, har skolen endnu ikke meldt ud til forældrene, om den også vil holde lukket tirsdag. En uvished, som ikke er den eneste, forældrene må leve med. Flere har nemlig fået forskellige ting at vide om, hvordan de skal forholde sig.

»Det, vi hører, er, at nogen får at vide, at hvis de kysser og krammer med deres børn, skal de også regne sig selv for tredje led, ligesom andre også får at vide, at når børnene er 11 og 12 år, så skal de selvisoleres på værelset,« siger moren, om noget af den usikkerhed, der hersker.

»Det er også rigtig svært at forklare ungerne, at de ikke behøver at være mere bekymrede, selvom hele skolen lukker ned. At det bare handler om at passe på dem,« siger moren.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyste mandag til B.T., at de frygtede, det var den nye sydafrikanske omikronvariant, som er på den odenseanske skole.

Lasse Bech Sørensen, der er skoleleder på Rasmus Rask Skolen, har skrevet et Facebook-opslag om situationen.

»Vi er blevet gjort opmærksom på, at der er en elev på skolen, som er mistænkt smittet med en coronavariant. Varianten er sendt til videre undersøgelse, og vi får først besked om senere, hvad det er for en variant,« lyder det i opslaget.

Omikronvarianten, som Styrelsen for Patientsikkerhed frygter i Odense, er en variant fra Sydafrika, som man er ekstra opmærksom på, fordi den dels angiveligt spreder sig nemt og har mutationer, som mistænkes for at gøre vaccinerne mindre effektive.