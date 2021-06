Der er stort set frit valg på alle hylder, når Mariam Hussein El-Khodr og Lucas Rohrberg Soulier skal vælge uddannelse.

De har nemlig begge fået deres studentereksamen med et gennemsnit på 12,1 fra Slagelse Gymnasium, og så lader det til, at de tidligt knækkede koden til gymnasielivet.

»Jeg har arbejdet for det her i tre år, men jeg er samtidig superglad og lettet,« fortæller Lucas Rohrberg Soulier, der har læst samfundsfag og matematik på højt niveau.

For Mariam Hussein El-Khodr, der har valgt den mere 'nørdede' studieretning med matematik, bioteknologi og fysik på højt niveau, er det også en glædens tid.

Her kan du få et overblik over eksamensresultater fra gymnasielle uddannelser over årene. Kilde: Børne og Undervisningsministeriet.

»Det er vildt. Men jeg er ikke så overrasket over mit karaktergennemsnit. Jeg har i løbet af året fået gode karakterer og god respons fra lærerne. Derfor forventede jeg også at klare mig godt her til sidst.«

Den unge student er ovenikøbet blevet indstillet af sine lærere til et rejselegat på 10.000 kroner, som hun modtog sammen med studenterhuen. Dette både for hendes faglighed og sociale bedrifter på skolen. En bedrift, der er blevet delt vidt og bredt på Facebook.

»Det kom bag på mig, at det var blevet delt flere steder, men jeg er stolt og glad for legatet.«

Selvom både Mariam og Lucas har haft hovederne nede i computeren for at blive ekstra skarpe til pensum, understreger de, at de ikke er gået glip af verden omkring dem.

»Jeg har haft skolen som førsteprioritet, men jeg også haft fritid. Weekenderne er brugt på venner og familie. Og ellers har jeg haft et studiejob to gange om ugen – både i en restaurant og senest i en kiosk,« forklarer Mariam Hussein El-Khodr.

»Jeg har været med til alle fester og har hygget mig, selvom der er lagt arbejde i skolen,« lyder det fra Lucas Rohrberg Soulier.

Det har kunnet lade sig gøre, fordi de begge er glade for at studere, men måske også fordi de har gennemskuet gymnasiet.

»Det handler om at prioritere de fag, man afslutter tidligst. Det er en god strategi. Og så er det godt at afklare sine mål med at gå i gymnasiet,« siger Lucas Rohrberg Soulier.

Mariam Hussein El-Khodr er blevet student og har fået sig en masse 12-taller på eksamensbeviset. Privatfoto.

»Jeg har hele tiden tænkt, at jeg gerne ville vælge frit mellem alle uddannelserne på den anden side af gymnasiet,« fortsætter han.

Og den plan kan Mariam Hussein El-Khor også nikke genkendende til.

Udover at ende med samme karaktergennemsnit og gå på samme gymnasium er de to studenter også meget enige om at ville fortsætte på en videregående uddannelse, og så er de endda begge blevet lune på uddannelser, der kræver lidt ud over det sædvanlige for at komme ind.

Lucas Rohrberg Soulier går rundt og tænker på at læse International Business på Copenhagen Business School, som sidste år krævede et gennemsnit på minimum 11,3. Men først efter sit sabbatår.

Lucas Rohrberg Soulier har hele vejen gennem gymnasiet gået efter en høj karakter. Privatfoto.

»Ellers skal det i hvert fald være noget med matematik,« griner han.

For Mariam stikker det i forskellige retninger såsom psykologi, forsikringsmatematik og tandlæge på Københavns Universitet. Det krævede sidste år et gennemsnit på over 10.

Men selvom fremtiden ligger lige fremme, er det med blandede følelser, at de unge studenter nu skal sige farvel til Slagelse Gymnasium.

»Jeg er fuldt ud lykkelig for at være færdig, men jeg kommer til at savne det hele – især det sociale,« siger Lucas Rohrberg Soulier.

»Det er dejligt at blive færdig, men også sørgeligt. Men jeg tror, jeg kommer til at se både klassekammerater og lærere i fremtiden,« lyder det fra Mariam Hussein El-Khodr.