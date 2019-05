Mariam Juggessurs fire-årige dreng Elyas var pludselig væk under en tur i Hvidbjerg Strand Ferieparks badeland i lørdags.

Da hun fandt Elyas kort efter, lå han i en pool med vidt åbne øjne. Og tog vand ind. Nu retter Mariam Juggessur en hård kritik af forholdene i badelandet.

Ifølge moren lå Elyas med 'sin krop i en spændt bue', da hun i al hast fik ham hevet op af vandet.

Der kom vand op, da hun gav sig til at trykke ham på brystet, fortæller Mariam Juggessur til TV Syd.

En udenlandsk politibetjent trådte til og gav Elyas førstehjælp. Men ifølge Mariam Juggessur reagerede livredderen først tredje gang, hun blev bedt om at tilkalde en ambulance.

Da ambulancen kom 15 minutter senere, pumpede redderne to liter vand ud af den fire-årige dreng. Det var ikke nødvendigt at køre ham på hospitalet.

Men Mariam Juggessur undrer sig over, at livredderen ikke var i nærheden, da ulykken skete, og mener, at den hjælp, Elyas fik var mangelfuld.

»Den livredder, der formentlig skulle være der og holde opsyn, kunne ikke tale dansk og knap nok engelsk. Hun skulle også sørge for rengøring og opsyn i fire forskellige poolområder. Og servicere kiosken,« siger Mariam Juggessur til TV Syd og tilføjer, at der så vidt hun kunne se ikke var redningsudstyr i badelandet.

Medejer af Hvidbjerg Strand Camping, Steen Slaikjær, bekræfter episoden - men afviser kritikken.

»Livredderen fortæller, at der var en læge til stede, og derfor var hun trådt lidt i baggrunden, men hun tilkaldte en ambulance med det samme,« siger Steen Slaikjær til TV Syd.

Han påpeger, at livredderen er engelsktalende, ligesom badelandet råder over både hjertestarter og iltudstyr, som livredderen er uddannet i at bruge. Steen Slaikjær tilføjer, at livredderen har andre opgaver, end at holde øje med selve poolområdet.

Heldigvis slap fire-årige Elyas uskadt fra ulykken, bortset fra nogle trykkede ribben.