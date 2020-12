»Jeg synes, det er rigtigt trist, og det bliver hårdt. Også hårdere end i foråret, tror jeg.«

Sådan siger Maria Mitsopoulos fra Roskilde. Hun og resten af familien har i den grad været ramt af coronaepidemien.

Marias mand, der er ansat i SAS, har måtte gå ned i tid og løn for at kunne beholde sit arbejde og for kun to uger siden blev familien ramt af corona.

»Det var hverken bedre eller værre end en hård influenza, men det tog længere tid, og jeg kæmper lige nu for at indhente det tabte på mit arbejde,« fortæller Maria.

TIP OS! Bliver du berørt af de nye restriktioner, så vil B.T. rigtigt gerne tale med dig. Skriv til journalist Cordelia Weber på cweb@bt.dk

Mandag stod det klart for hende, at hverdagen fra på onsdag bliver endnu mere udfordret.

Tre af Marias fire børn skal nemlig hjemmeundervistes som følge af regeringens nye coronarestriktioner.

En datter, der går på HF, som klarer sig selv og så to drenge – en på 11 år og en på 15 år – som hun skal hjælpe med at deltage i den digitale undervisning.

»Jeg ved fra foråret, at det gør de ikke bare af sig selv, det skal de have hjælp til, ellers drøner de rundt i hele huset,« siger Maria, der også er ked af, at alle fritidsaktiviteter er aflyst, og at det er begrænset, hvor mange venner hendes børn kan se.

»Det er nogle lange dage, når de ikke kan komme til sport og den slags. Det eneste, jeg rigtigt kan tilbyde dem, er, at vi kan gå en tur, men det gider de slet ikke, så de kommer meget hurtigt til at isolere sig foran computeren dag ud og dag ind,« siger hun.

Marias yngste datter, der går i 2. klasse, kan fortsat møde op til fysisk undervisning, og det er en trøst, men hun er bekymret for, hvordan den næste tid bliver.

»Jeg trivedes egentlig fint med hjemmearbejde og hjemmeundervisning i foråret, men jeg kan mærke, jeg synes, anden omgang her er slem. Motivationen daler,« siger hun.

Maria fortæller også, at der er mange familiemedlemmer, de ikke ser og ikke har set længe, fordi flere er i risikogruppen, og det hjælper ikke på humøret.

»Det er en trist tid, det er det bare.«