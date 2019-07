Hvad der skulle have været en hyggelig tur i Knuthenborg Safaripark udviklede sig onsdag til et mareridt for 31-årige Maria Graff og hendes lille familie.

Maria, hendes kæreste og deres to små børn havde sat sig godt til rette bagest i vognen på den traktortrukne bus, som giver safariparkens gæster en køretur i abelandet.

Da de undervejs på turen kiggede tilbage efter at have mærket et bump, så de en lille abe liggende på jorden, mens den kastede blod op.

»Det var meget ubehageligt. Mit datter reagerede meget voldsomt og blev meget ked af det,« fortæller Maria Graff om sit ældste barn, Clara på fire et halvt år.

Knuthenborg Safariparks chefzoolog, Rasmus Nielsen, bekræfter overfor B.T., at en abe blev påkørt.

»Det var en ung hunkappebavian på omkring et år. Bavianen døde øjeblikkeligt,« siger han.

Ifølge Maria Graff stoppede bussen et kort øjeblik efter påkørslen, før den kørte videre fra stedet.

I mellemtiden nåede flere andre aber at løbe hen til den påkørte abe og slæbe den væk.

Maria Graff tog dette billede af en abe fra Knuthenborg Safaripark under besøget. Det er ikke aben, som blev kørt over, på billedet. Vis mere Maria Graff tog dette billede af en abe fra Knuthenborg Safaripark under besøget. Det er ikke aben, som blev kørt over, på billedet.

»De andre aber tog simpelthen bare hårdt fat i den og løb af sted med den. Det var meget ubehageligt at se selv som voksen, og der var altså mange børn med på bussen,« siger Maria Graff.

Maria Graff har kontaktet B.T., fordi det ikke er første gang, at en abe bliver kørt ned af abebussen i Knuthenborg Safaripark på Lolland. Så sent som i september 2018 blev en kappebavian fanget under hjulet på en traktor, hvorefter den blev aflivet af dyrepassere med et jernrør på stedet.

»Dengang sagde Knuthenborg, at de ikke ville ændre på noget, men det her viser jo tydeligt, at det sikkerhedsmæssige ikke er i orden. Der burde kunne gøres noget, så aberne ikke kan komme ind under traktoren. Det er for det første rigtig synd for aberne og for det andet er det synd for de børn - og voksne - som skal se den slags,« siger moderen.

Chefzoolog Rasmus Nielsen fortæller, at Knuthenborg Safaripark som konsekvens af ulykken i onsdags har besluttet at halvere abebussernes hastighed.

»Abebusserne har kørt i Knuthenborg Safaripark i snart 40 år og har givet hundredetusindevis af børn og voksne fantastiske oplevelser helt tæt på dyrene. Men til næste år skifter vi abebusserne ud med en mere tidssvarende oplevelse. Det er noget, vi har arbejdet på det sidste års tid,« siger han.

Maria Graffs fireårige datter var meget påvirket efter at have været vidne til påkørslen af bavianen og græd det meste af dagen efter hændelsen.

Hvordan har du det med, at børn, som besøger Knuthenborg, kan risikere at opleve aber blive kørt over?

»Det er dybt beklageligt, at et dyr, som vi har passet, omkommer i en ulykke. Og det er derfor, vi nu tager de forholdsregler, vi gør,« siger Rasmus Nielsen.