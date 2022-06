Lyt til artiklen

Da Maria Højgaard Andersen googler smedeuddannelsen, dukker der et foto op af en kvinde med blond hestehale, der står og svejser.

Det gør, at hun i første omgang tænker, at det er en uddannelse med plads til hende. Men det var ikke tilfældet.

»Jeg begyndte at tælle dage. Og så bliver et år pludselig lang tid, når man går og tænker 'minus én dag, minus én dag mere',« fortæller Maria Højgaard Andersen om sine sidste dage som smedelærling.

Hun er egentlig uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, men vælger at skifte spor efter nogle år i tv-branchen.

»Jeg kunne godt lide at lave tv, men det var hårdt med jobusikkerheden. Jeg blev træt af, at man hele tiden skulle søge nye projekter og gå fra det ene job til det andet,« fortæller Maria.

Og så kommer vi tilbage til billedet af kvinden med den blonde hestehale, der svejser.

»Det var tiltrækkende for mig at finde et arbejde, hvor jeg kunne arbejde med mine hænder og være kreativ. Det er der mulighed for som smed, hvor der også er gode chancer for fast arbejde,« siger hun og fortsætter:

»Og i og med at en kvinde kommer frem, når man googler uddannelsen, tænkte jeg, at man godt kan være kvinde og arbejde som smed.«

Ubalancer på arbejdsmarkedet i 2030 Fremskrivningen viser, at Danmark især kommer til at mangle faglært arbejdskraft. Således vil der i 2030 være en mangel på 99.000 faglærte, mens der vil være et overskud af ufaglært arbejdskraft på cirka 59.000 personer. Der vil desuden være et overskud af personer med gymnasiale uddannelser på cirka 51.000 personer. Der vil mangle cirka 24.000 personer med korte videregående uddannelser og cirka 13.000 med mellemlange videregående uddannelser. Der vil være cirka 25.000 personer med lange videregående uddannelser i overskud. Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Ifølge Maria er der under fem procent kvinder med håndværkeruddannelser. Og det faktum bliver meget klart for hende, da hun begynder på smedeuddannelsen.

Der var nemlig kun én anden kvinde, da hun går på grundforløbet. Men hun stopper kort tid inde i sin læretid. Derudover arbejder Maria sammen med en kvindelig svend, som også vælger at sige op.

Og Maria forstår godt hvorfor. Til trods for at hun kun har ét år tilbage af uddannelsen, vælger hun nemlig også selv at stoppe.

»Jeg kunne ikke være i det længere, fordi der ikke er plads til at være kvinde. Der blev eksempelvis kommenteret meget på, hvor fysisk svag jeg er. At jeg har tynde arme og burde træne mere. Flere gange har jeg også fået spørgsmålet om, hvorfor jeg er der,« siger Maria, der styrketræner tre gange om ugen.

Derudover har hun fået at vide, at hun »ikke er den skarpeste kniv i skuffen«, fortæller Maria.

»De ord blev brugt, hvis jeg spurgte ind til noget fagligt, som åbenbart var underforstået. Eller hvis der var noget, som jeg skulle have forklaret yderligere.«

Maria bliver desuden kaldt for både hysterisk og følsom, da hun vil en dag vil diskutere arbejdsmiljø med en chef, fortæller hun.

»Det vil man kun sige til kvinder, så jeg føler, at det blev kønnet.«

Maria er glad for sin beslutning om at være stoppet, men ser også et problem.

En fremskrivning af ubalancer på arbejdsmarkedet viser nemlig, at Danmark kommer til at mangle 99.000 faglærte i 2030. Samtidig vil der være et overskud af ufaglært arbejdskraft på 59.000 personer og et overskud af akademikere på 25.000 personer.

»Det er, som om mestrene ikke forstår udbud og efterspørgsel. Der er mangel på arbejdskraft, og hvis man vil tiltrække og ikke mindst fastholde dygtig arbejdskraft, så må man sørge for, at ens arbejdsplads er et rart sted at være – også for kvinder,« siger Maria.

Når man er den eneste kvinde på en mandsdomineret arbejdsplads, kan det skabe en barriere. Det fortæller Helle Holt, der er seniorforsker hos VIVE.

»Det handler om kultur og kønsstereotyper, altså forestillingen om, hvad mænd og kvinder kan. Der er nogle generelle forestillinger om kønnet, som bliver ved med at have indflydelse på, hvordan man ser hinanden. Og hvis man kun er én enkelt kvinde på en mandsdomineret arbejdsplads, så kan det være svært,« fastslår hun.