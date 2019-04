Flere eksperter mener, det er for tidligt, at danske børn gennemsnitligt starter i institution, når de allerede er 10,3 måneder.

Hovedsageligt fordi det er for tidligt at blive adskilt fra sine forældre.

»Der er ingen tvivl om, at det simpelthen er for tidligt at sende børn på 10 måneder i vuggestue. Vi har fået den idé, at det er noget, vi gør for børnenes skyld, men det er det ikke,« siger lektor på DPU, Ole Henrik Hansen, til Berlingske.

B.T. har talt med to nybagte mødre, der i tråd med eksperternes holdninger har valgt at gå hjemme med deres børn længere end gennemsnittet.

Én af dem er 31-årige Maria Baldus, der lige nu er på barsel med hendes syv måneder gamle datter.

Præcis hvornår datteren skal starte i institution, ved Maria Baldus ikke. Men hun ved, at det først skal være, når det giver mening - og i hvert fald ikke, når hun er 10 måneder.

»Når man er så lille, så synes jeg, man skal være sammen med sin mor. Egentlig synes jeg, man skal være sammen med sin mor, til man er tre år,« siger den 31-årige mor.

»Mest af alt handler det for mig om, at jeg gerne vil være sammen med hende. Med alle de ting, hun oplever, skal lære og synes er svært, er jeg overbevist om, at det er vigtigt for hende at have sin mor tæt på sig og ikke bare en eller anden pædagog.«

Maria Baldus har også en søn på tre et halvt år, og han startede i institution, da han var 10 måneder. Noget, hun sidenhen har fortrudt.

»Min søn blev, da han var 10 måneder gammel, bare afleveret i institution, og så gik vi. Han anede jo ikke, hvornår vi kom tilbage, eller om vi i det hele taget nogensinde kom tilbage igen.«

Lige præcis det ønsker den 31-årige mor at undgå, når hendes datter engang skal starte i vuggestue.

»Jeg håber på, at en længere start med mig kan medvirke til, at hun er tryggere i sit forhold til mig og til verden. Hun skal ikke bekymre sig om, om jeg går, og tænke: 'hvor er min mor henne'. Jeg er der bare, og så kan hun trygt opleve verden og vide, 'at det er okay, fordi min mor er her',« siger hun.

Også 32-årige Tori Kvamstad vil gerne forsinke sin søns start i institution en lille smule.

»Vi vil gerne vente, til han i hvert fald er et år,« siger hun.

»Det er mest af alt, fordi vi prioriterer, at han også kan have noget barsel med sin far, så de to kan få noget tid sammen,« siger hun.

Det på trods af, at hendes søn faktisk allerede har fået en vuggestueplads, fra han fylder 10 måneder. Tori Kvamstad og hendes mand har dermed valgt at betale for pladsen i to måneder, hvor sønnen altså ikke skal gå der.

En anden grund til, at parret har valgt, at deres søn først skal starte i institution, når han er et år, er, at der sker så mange ting i månederne op til, som de ikke vil gå glip af.

»Han begynder at kunne gå og spise selv, ting som vi gerne vil opleve,« siger den 32-årige mor.

»Jeg mener også, at det er omkring otte-ni måneders alderen, at børn begynder at forstå, at de er langt væk fra deres familie. Der sker generelt rigtig meget med psyken og deres forståelse.«

Tori Kvamstad og hendes mand har valgt at holde sommerferie i forlængelse af deres barsel for at strække den så langt som muligt.