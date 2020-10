Maria Frankert har taget sin beslutning. Nu er tiden inde til at sige stop.

»Det er vemodigt, og det er heller ikke med min gode vilje, men sådan er det nogle gange,« siger hun.

Hun har besluttet sig for at sætte sit spisested Perlen til salg efter at have ejet det i 15 år. Årsagen vender vi tilbage til, for vi skal lige have geografien på plads først.

For langt ude i Sydvestjylland ligger det, som Maria Frankert selv betegner 'sin lillebitte pølsebutik med plads til 30 gæster' i en rundkørsel uden for den lille by Skærbæk. Mod nord ligger Ribe, og mod syd ligger Tønder. Fortsætter man mod vest, ender man hurtigt på Rømø.

Navnet Perlen vækker dog nok genkendelse langt uden for det lille lokalsamfund. For de sultne gæster kommer ofte fra alle mulige steder i Danmark.

»Perlen er jo kendt helt oppe i Nordjylland. Er det ikke vildt? Når folk kører til grænsen, skal de altid ind og spise her. Som jeg altid siger til kunderne: 'Vi ligger lige midt mellem Burger King og McDonald's' – for vi har Burger King i Ribe, og vi har McDonald's i Tønder. Vi ligger lige midt imellem, der er 20 kilometer hver vej. Det er da en fed beliggenhed, og det er en god butik. Det bliver jeg nødt til at indrømme,« siger Maria Frankert.

Der altså ikke helt frivilligt har taget beslutningen om at afhænde sit livsværk – det man vel også kan betegne som en god gammeldags landevejscafe – eller grillbar. Menukortet bugner af pølser, burgere og grillkylling. Alt i 'måske lidt for store portioner, men hellere for stor end for lille'.

»For otte år siden blev jeg ramt af en blodprop i hjernen og blev lammet i den ene side. Men altså: Jeg har arbejdet dér siden om formiddagen. Men jeg ekspederer ikke og bruger ikke venstre side. Derfor er tingene blevet sværere og sværere,« siger Maria Frankert:

»Vi har snakket om det i de sidste par år, og i sidste uge blev vi så enige om, at 'nej, nu er tiden der'. Nu skal det altså være. Nu er tiden inde.«

Skulle man få lyst til at prøve Perlen i sin nuværende form, kan det nås endnu. Den snart forhenværende Perlen-ejer lover at holde åbent, helt indtil spisestedet er solgt.