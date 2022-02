»Jeg ved ikke, om han er i live. Jeg talte i telefon med ham klokken 15.30. Jeg kunne høre en bombe eksplodere, og så røg forbindelsen. Klokken 17 skrev han en besked, hvor han skrev, at han elskede mig. Siden har jeg ikke kunnet komme i kontakt med ham.«

Marias kæreste, 23-årige Filip, befinder sig lige nu i byen Sumy øst for Kiev i Ukraine.

Da Maria modtog den sidste besked fra Filip sent lørdag eftermiddag, befandt han sig i et beskyttelsesrum.

»Han skrev, at russerne bombede dem, at han kunne mærke jorden ryste, og at bygninger brændte rundt omkring dem,« siger Maria.

Hun sidder lørdag på en café i Aarhus, hvor hendes veninde arbejder.

Hun har det elendigt med uvisheden. Hun frygter, at Filip ikke kommer ud af Ukraine i live.

Filip er ukrainer, men kom til Danmark som 11-årig. Han er ikke dansk statsborger, og i slutningen af januar i år drog han til Ukraine for at få lavet et ukrainsk pas.

På det tidspunkt var det stadig sikkert at rejse ind i Ukraine, men det ændrede sig hurtigt, og nu er det tæt på umuligt at komme ud af det krigshærgede land.

Ikke kun på grund af de russiske bombardementer, men også fordi den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, ved dekret har beordret, at alle ukrainske mænd mellem 18 og 60 år skal blive i landet, så de kan tage kampen op mod Putins soldater.

Maria fortæller, at Filip har set, at nogle af hans ukrainske venners venner er blevet tilbageholdt og tvunget til at gå ind i det ukrainske militær.

Maria frygter, at Filip lider samme skæbne, hvis han stadig er i live.

»Jeg er er helt ødelagt. Jeg eksisterer bare lige nu. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre uden ham. Jeg følte, at jeg havde fundet ham, jeg skulle bruge resten af mit liv med. Nu ved jeg ikke, om han er i live. Nu er han væk. Jeg skriver til ham hvert femte minut, men jeg får ikke noget svar tilbage.«

Maria har overdraget Filips kontaktoplysninger til B.T. Det har heller ikke været muligt for B.T. at komme i kontakt med Filip.

Men inden forbindelsen røg, lykkedes det Politiken at komme igennem til Filip, mens han befandt sig i en lille lejlighed i Sumy.

»Jeg har slet ingen militærerfaring, og krig er slet ikke noget for mig. Jeg vil gerne indrømme, jeg er bange for at ende i militæret og skulle i krig. Det er jeg. Men altså … hvis det sker, så sker det. Men jeg prøver at holde mig væk fra gaden,« sagde Filip til Politiken.

Det er første gang, Filip er i Ukraine, efter han flyttede til Danmark. Nu er han fanget i Sumy på ubestemt tid.

Filip har kontaktet det danske udenrigsministerium for at høre, om han kan komme over grænsen til Polen med en dansk opholdstilladelse, men uden pas.

I et svar fra ministeriet, som Maria har lagt på Facebook, fremgår det, at det danske udenrigsministerium ikke kan svare på dette, men i stedet råder Filip til at følge de lokale, ukrainske myndigheders anvisninger.

Maria oplyser til B.T., at Filip er tilmeldt danskerlisten.

Maria har henvendt sig til B.T. for at skabe opmærksomhed om Filips situation og i et håb om, at det på en eller anden måde vil kunne være med til at hjælpe han ud af Ukraine.

B.T. er bekendt med Filips fulde identitet, men af hensyn til hans sikkerhed, bringer vi ikke hans fulde navn.

B.T. har også accepteret Marias ønske om kun at stå frem med sit fornavn, da det vil være nemt at finde frem til Filips fulde navn, hvis Maria stod frem med sit efternavn. B.T. er bekendt med hendes fulde identitet.