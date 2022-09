Lyt til artiklen

Julen varer længe. Især for dem, der ikke har så mange penge.

Maria Lind Thomsen er mor til to børn på otte og tre år. De venter, som så mange andre børn, spændt på den kolde tid fyldt med mad, der får maverne til at knurre, julebag og farverige pakker under det pyntede træ.

Men julen, som den lille familie kender den, bliver der ikke råd til i år.

De er nemlig hårdt ramt af de stigende priser, og det er på et budget, der i forvejen var strammet ind.

»Hvis vi ikke får julehjælpen, bliver det noget lort. Mine børn elsker flæskesteg, julegaver og alt det, der hører med. Det kan det umuligt blive til, som det ser ud nu,« siger Maria Lind Thomsen.

Et bredt folketing besluttede torsdag at tredoble puljen til julehjælpen, hvilket giver organisationer, der hjælper udsatte familier med at få en juleaften, 15 millioner kroner fra staten.

Den rekordhøje julehjælp falder på et tidspunkt, hvor tårnhøje energipriser og inflation har ramt mange danskere tungt på pengepungen.

»Det er umuligt at leve i Danmark, når prisen på alt stiger. Jeg ville gerne kunne klare mig selv, men det kan jeg ikke i år. Derfor søger jeg julehjælpen,« siger Marie Lind Thomsen.

Selvom familien får en hjælpende hånd, vil konsekvenserne af krisen ikke give hendes børn den jul, Marie Lind Thomsen ønsker.

»Min datter og jeg plejer altid at bage og dekorere julesmåkager, men det kan vi slet ikke på samme måde i år. Mine børns gaver kommer også til at blive halveret, andet er umuligt,« siger hun.

Det er organisationer som Røde Kors, Dansk Folkehjælp, Mødrehjælpen og Frelsens Hær, der hvert år uddeler den hjælpende hånd til landets mest udsatte og fattige familier. Julehjælpen består ofte af julemad, godter og sommetider gavekort til børnenes gaver.