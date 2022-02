»Jeg er ærgerlig over, at vi har skudt 'noget' i vores børn, som ikke er nødvendigt. Du giver jo heller ikke Panodiler til dit barn, hvis det ikke fejler noget.«

Ordene kommer fra Maria Skelbæk-Bundesen. Hun fortryder, at hendes 11-årige søn er blevet vaccineret mod corona.

Og følelsen af ærgrelse kommer efter, at Sundhedsstyrelsen oplyste tirsdag, at de nu overvejer, om det fortsat giver mening at anbefale vaccination af børn i alderen 5 til 11 år mod coronavirus.

At styrelsen er i gang med at revurdere anbefalingen, er der to årsager til:

»Dels fordi omikron er noget andet end delta og giver færre indlæggelser. Dels fordi sæsonskiftet er på vej, og smittekurven vil knække på grund af stor befolkningsimmunitet,« forklarede Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, til Politiken.

Derfor føler 45-årige Maria Skelbæk-Bundesen fra Karlslunde sig ført bag lyset, fordi det, ifølge hende, virker som en forhastet beslutning at have vaccineret børn:

»Det virker som en underlig dagsorden, at børnene skulle vaccineres. Flere læger har jo også været ude at sige, at det ikke var nødvendigt, fordi beskyttelsen for børn ville være minimal. Men fordi man er blevet rådet til det af Sundhedsstyrelsen, så gør man det jo,« siger hun og fortsætter:

»Vi er vant til at have tillid til Sundhedsstyrelsen. Men det her virker uprofessionelt.«

Hvis dit barn er blevet vaccineret, fortryder du det så?

Tvivlen om, hvorvidt Marias søn, Matias, skulle vaccineres, da han fik indkaldelse i november, var stor.

Men familien indså, at det ville give et friere liv, hvis de blev vaccineret. Derfor følte de sig til en vis grad nødsaget til at takke ja til stikket.

»Da man begyndte at indføre restriktioner, gik det op for os, at vi ikke kunne leve i at skulle sidde hjemme og kigge. For os var vaccine simpelthen lig med et friere liv,« forklarer hun.

Og netop fordi tvivlen var så stor, er Søren Brostrøms nyeste udmelding en »virkelig lang næse«, som Maria selv beskriver det.

»Der er en ubehagelig følelse af at stå og være blevet ført hurtigt gennem noget i en forhastet beslutning.«

Maria er ikke bange for eventuelle bivirkninger. For hende er det princippet i at sprøjte 'noget' ind i børns kroppe:

»Jeg frygter ikke, at der kommer en eller anden vanvittig bivirkning. Men jeg er ærgerlig over, at min søn har fået vaccinen, som jeg er ret sikker på, ikke var nødvendig. Men man kan altid være bagklog,« afslutter hun.

41,8 procent af børn i alderen 5 til 11 år i Danmark har fået første vaccinestik mod coronavirus. 31,9 procent er færdigvaccineret.