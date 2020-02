27-årige Maria Pedersen var sikker på, at hun aldrig ville elske igen, da hun så sin mand og sine to børns far Ronni blive ført væk i en kiste.

Men et år efter viste virkeligheden sig at være en anden.

En ny kæreste flyttede ind hos Maria Pedersen og børnene.

»Det har mine omgivelser haft rigtig svært ved at forstå. For så må det jo betyde, at jeg ikke elsker Ronni mere, når jeg kan finde en anden så hurtigt,« fortæller den i dag 29-årige Maria Pedersen.

Maria Pedersen sammen med kæresten Ronni, inden han døde Foto: PRIVATFOTO Vis mere Maria Pedersen sammen med kæresten Ronni, inden han døde Foto: PRIVATFOTO

Maria Pedersen har fulgt med i debatten, efter B.T. søndag fortalte om Mette Nybo, der tog på en Tinder-date og blev kærester med vedkommende, syv uger efter hun havde begravet sin mand.

En debat, der i den grad deler vandene. Men selvom der er mange, der dømmer Maria Pedersen for 'at komme for hurtigt videre', står hun fast ved sin ret til at føle, som hun gør.

»For mig at se er der ikke nogen tidsramme på, hvornår det er rigtigt og forkert at finde en ny. Man er ikke herre over sit eget følelsesliv, så det er ikke forkert lige pludselig at føle noget andet,« siger hun.

Ronni var 26 år, da han fik en pludselig blodprop i hjertet og faldt om på sit arbejde. Der var ikke noget at gøre. Han var væk for altid.

Det var svært at forstå, men Maria Pedersen var god til selv at italesætte sin sorg over for andre, og det kom da også bag på hende selv, da hun et år efter Ronnis død blev forelsket i en anden mand.

»Jeg havde regnet med at skulle være alene i i hvert fald 10 år. Men han skrev til mig på Facebook. Jeg kendte ham ikke, og til at starte med tænkte jeg bare, ‘nå ja, okay, det er bare ligesom alle de andre efterhånden.’«

Men det var ikke lige som alle de andre.

Maria Pedersen var ikke i tvivl. Det føltes rigtigt.

Maria Pedersen, 29 år Foto: PRIVATFOTO Vis mere Maria Pedersen, 29 år Foto: PRIVATFOTO

Det var bare langt fra alle, der kunne forstå, hvordan det kunne føles rigtigt.

»Jeg oplevede at få mange spydige kommentarer, såsom: 'Så kan I bare lege far og mor og børn' og ‘hvad med Ronnis ting, dem kan du også bare smide ud, for dem skal du jo ikke bruge mere’,« siger Maria Pedersen.

Det var især hårdt for hende at opleve, hvordan Ronnis forældre og børnenes bedsteforældre reagerede på, at hun fik en ny kæreste, som hun flyttede sammen med.

»Til at starte med reagerede de sådan, at selvfølgelig skulle jeg også have lov til at leve videre,« siger Maria Pedersen, men fortæller, at de pludselig lukkede fuldstændig af over for hende:

»Senere hen mødte jeg rigtig meget modstand fra dem. Ja, der har stort set kun været konflikter siden. Hvilket er rigtig ærgerligt, for vi havde et meget tæt bånd til hinanden. Det har vi så ikke længere.«

Børnene ses stadig med bedsteforældrene, men det gør Maria Pedersen ikke.

»Jeg er ligesom afskrevet,« siger hun og fortæller, at de endda har valgt at holde deres egne fødselsdagsfester for børnene.

»Jeg har prøvet at invitere dem flere gange, hvor de har sagt nej tak. Og nu har de så valgt at holde deres egen,« fortæller hun.

Maria Pedersen sammen med sin nu afdøde mand Ronni Foto: PRIVATFOTO Vis mere Maria Pedersen sammen med sin nu afdøde mand Ronni Foto: PRIVATFOTO

Og det er ikke kun Ronnis forældre, der har slået hånden af hende, efter den nye mand kom ind i billedet.

»Mine og Ronnis fælles venner er helt holdt op med at kontakte mig, og nu er de slet ikke en del af mit liv mere. De synes tydeligvis ikke særligt godt om det,« siger hun.

Har du selv haft dårlig samvittighed på noget tidspunkt?

»Nej, det har jeg ikke. Hvis jeg havde dårlig samvittighed over det, så havde jeg aldrig gjort det. Det ville jeg ikke have syntes var fair hverken over min nye kæreste, mig selv eller min afdøde mand.«

Maria Pedersen holder en kort pause. Hun tænker på Ronni. Det gør hun tit.

»Jeg ved, Ronni ville have, jeg skulle leve mit liv. Det ved jeg. Sådan var han. Så det har også givet mig en ro at vide, at det også var hans ønske, at jeg skulle leve mit liv videre.«

Selvom hun konstant bliver mødt med fordomsfulde blikke og er vant til, at folk hvisker bag hendes ryg, så har hun aldrig været i tvivl om, at hun skulle følge sit hjerte.

Også nu hvor hun ikke længere er sammen med den nye mand længere.

»Jeg har hele tiden følt, det var det rigtige. Og selv nu, hvor vi ikke er sammen længere, fortryder jeg det heller ikke,« siger Maria Pedersen og fortsætter:

»Det har givet mig en anden måde at se livet på. Til at starte med troede jeg aldrig nogensinde, jeg skulle finde kærligheden igen. Nu har jeg oplevet kærligheden igen og ved, at den er derude. Og jeg ved, at jeg stadig kan føle. Så selvfølgelig dukker der nok en op igen på et tidspunkt.«