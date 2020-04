»Jeg håber virkelig, at vi ikke bliver glemt i al forvirringen, når det hele igen falder til ro.«

Ligesom mange andre smertede det Maria Holst at læse om Sandra Mørk Valentes alt for tidlige død. I december var de to og Rasmus Davison på besøg hos sundhedsminister Magnus Heunicke med et klart budskab.

'Lær af vores historie, så andre kan blive reddet i tide.'

Siden deres besøg hos ministeren har Maria Holst ofte tænkt på Sandra, fortæller hun.

Rasmus, Maria og Sandra på besøg hos sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Foto: Kasper Riising. Vis mere Rasmus, Maria og Sandra på besøg hos sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Foto: Kasper Riising.

Især efter coronavirussen ramte Danmark.

»Jeg synes, det var dybt tragisk, når hun hun har været så meget igennem, at hun så skulle herfra i denne coronatid, der begrænser besøg og samvær med pårørende,« siger Maria Holst.

Hun ved selv alt om, hvor vigtig det er at være tæt med sine pårørende i den sidste tid - både for den, der er syg, og dem der elsker den syge.

»Min far var indlagt på sygehuset i tre uger, inden han kom hjem. Jeg ved ikke, hvad jeg havde gjort, hvis jeg ikke havde kunnet besøge ham.«

Maria Holst sammen med sin far, Peter Holst. (Privatfoto) Vis mere Maria Holst sammen med sin far, Peter Holst. (Privatfoto)

Maria Holst egen far døde alt for tidligt i slutningen af november sidste år.

Ligesom Sandra kunne han med al sandsynlighed have være reddet, hvis lægerne havde lyttet til ham i tide.

Maria Holst håber derfor også meget, at svigt i sundhedsvæsenet, som det både Sandra og hendes far oplevede, kommer på dagsordenen i Sundhedsministeriet, når coronakrisen er overstået.

»Måske krisen endda har lært politikerne noget? At man kan løse rigtigt meget i sundhedsvæsenet på kort tid, når man arbejder sammen og er villig til at betale prisen. Det håber jeg.«