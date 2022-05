Uanset om Marie Margit Møller står ved hylderne i et supermarked eller blandt cremer og parfumer i en Matas-butik, bliver hun som regel udsat for noget, hun for alt i verden vil undgå.

Høj og forstyrrende musik.

»Der er jo i forvejen støj i en butik. Man tænker, 'Er det de ansatte, der skal holde en fest her?'« spørger hun retorisk.

Marie Margit Møller er uddannet skolelærer, bor på Midtfyn, og så er hun en del af foreningen Vi Elsker Stilhed.

For et par år siden gik det op for hende, hvordan butiksmuzak påvirkede hende negativt – særligt efter lange og travle arbejdsdag, hvor hun oplevede at være ekstra lydfølsom.

Det har nu fået konsekvenser for, hvor og hvordan hun handler.

»For eksempel handler jeg ikke i Matas. Jeg bestiller de varer, jeg før købte der, på nettet. Jeg vil gerne støtte min lokale Matas, men de spiller høj musik,« siger hun.

Og Margit Marie Møller har erfaret, at hun langtfra er alene.

»Jeg kender flere mennesker, som ikke kommer i Rosengårdcenteret,« siger hun og tilføjer, at det ofte er ekstra grelt i butikscentre, fordi musikken kommer flere steder fra.

Bliver du generet af musik i butikkerne?

Ifølge et studie fra Aarhus Universitet er op til 20-40 procent af den raske befolkning følsomme over for støj, hvilket gør dem mindre tolerante over for baggrundsstøj.

Derfor er der ifølge Margit Marie Møller god grund til at gøre mere for at passe på sig selv og minimere støjforurening i hverdagen.

Baggrundsmusik er nemlig ikke kun potentielt irriterende, det kan også være stressende, ligesom støjfølsomhed er anerkendt som risikofaktor for støjafledte helbredsproblemer som hjertesygdomme og søvnforstyrrelser.

Flere gange har Margit Marie Møller selv taget kontakt til butikspersonale i håbet om at få musikken skuret ned eller i bedste fald slukket.

»Nogle butikker har taget det til efterretning, reaktionerne er meget forskellige,« siger hun.

Derfor er hun også glad for at kunne dele tip og erfaringer med andre fra foreningen Vi Elsker Stilhed.

»Det næste er, hvor er det godt at tage på ferie. Hvis man vil være på et hotel, hvor de ikke spiller smart musik med en høj bas. Det handler ikke om, at jeg ikke kan lide musik, jeg synes bare, kvaliteten og niveauet ofte er for dårlig.«