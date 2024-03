En rystende drabssag fra det engelske har fået sin foreløbige afslutning, beretter Sky News.

35-årige Marcus Osborne er nemlig blevet idømt en livstidsdom for drabet på sin tidligere kæreste Katie Higton, 27, samt drabet på hendes nye kæreste, 25-årige Steven Harnett, i maj sidste år.

Et drab han begik, mens han var løstladt mod kaution for andre kriminelle gerninger, som han har været tiltalt for.

Drabet fandt sted i Huddersfield i det centrale England, hvor Osborne stak Katie Higton ikke mindre end 99 gange.

Marcus Osborn blev fredag dømt for dobbeltdrabet. Foto: Politi Vis mere Marcus Osborn blev fredag dømt for dobbeltdrabet. Foto: Politi

Derefter brugte Marcus Osborne Katies telefon til at lokke kæresten Steven Harnett til stedet, hvorefter også Harnet brutalt blev stukket ihjel.

I huset, hvor drabene fandt sted, var ligeledes en tredje kvinde, som Osborne voldtog.

For at gøre den grusomme fortælling endnu mere rædselsfuld inviterede Osborne i kølvandet på drabene naboer fra omkringliggende huse forbi gerningsstedet for at vise ligene frem.

Sky News beretter videre, at der ved fredagens domsafsigelse blandt andet blev råbt, 'jeg håber, at du rådner i Helvede' til Marcus Osborne.