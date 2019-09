Mængden af reklamer for pengespil er stor - især i tv. Det frister ludomanerne. Og en del klager til Forbrugerombudsmanden.

Få de bedste odds. Vind store gevinster. Lav risiko. Hvem scorer det næste hjørnespark? Tænk, hvis du vandt.

Chancen for at støde på reklamer for spil, hvis du går en tur på gaden, færdes på nettet eller tænder for fjernsynet, er stor.

Men de mange reklamer gør livet svært for ludomaner, mener eksperter. Og spiludbydernes reklamer får også en del danskere til tasterne, viser henvendelser til Forbrugerombudsmanden og Spillemyndigheden, som TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i.

En af dem, der har det svært med de mange reklamer for spil, er den 19-årige handelsskoleelev Marcus Mossalski Nielsen fra Randers, der i dag står frem i en webdok på TV2 ØSTJYLLAND.

Allerede som 15-årig begyndte han at satse penge på tennis- og fodboldkampe via nettet. En jagt på spænding og hurtige penge, der har ført ham ud i gæld - og spilleafhængighed, som han i dag er i behandling for. I dag betegner han reklamerne som 'giften i sit liv'.

- Det, reklamerne gør ved mig, er, at jeg hele tiden bliver mindet om det. Jeg bliver bedt om at forholde mig til spillet. De kører også gerne med en lille statistik, der underbygger det spil, de reklamerer for. Og det er så latterligt, siger Marcus Mossalski til TV2 ØSTJYLLAND.

Den 1. januar 2012 fik udenlandske spiludbydere lov til at konkurrere og reklamere lovligt i Danmark. I dag har 44 udbydere, ifølge Spillemyndigheden, licens i Danmark.

I årene efter, spilmonopolet blev brudt, har Forbrugerombudsmanden fået mere travlt med at kigge spiludbydere efter i sømmene på vegne af borgere, der henvender sig.

Fra 2014 til 2018 har Forbrugerombudsmanden set på 162 henvendelser fra borgere. Alle har handlet om pengespil på nettet og deres markedsføring eller vilkår. I 2019 har Forbrugerombudsmanden foreløbigt modtaget 34 henvendelser. Og der ses en lille tendens henover årene.

- Antallet af henvendelser til Forbrugerombudsmanden om spiludbydere er stigende, siger specialkonsulent hos Forbrugerombudsmanden, Danielle Brisson Berggreen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun understreger, at man fra Forbrugerombudsmandens side ikke kan sige, om antallet af nye udbydere på markedet og antallet af klager hænger sammen.

I øjeblikket har Forbrugerombudsmanden otte sager med spiludbydere til vurdering. Danielle Brisson Berggreen slår dog fast, at det ikke er et udtryk for, hvorvidt spiludbyderne nødvendigvis har overtrådt markedsføringsloven.

Men sager har tidligere ført til kritik af spiludbyderes metoder. Så sent som i juni afgjorde Forbrugerombudsmanden for eksempel, at to spiludbydere havde brugte skjult reklame og overtrådt markedsføringsloven.

De to udbydere havde betalt en række portaler, der anmeldte casinoer på nettet, for at lede trafik fra deres hjemmesider hen til spiludbydernes hjemmesider ved brug af reklamelinks.

Men der er også klager, som ikke ender hos Forbrugerombudsmanden eller Spillemyndigheden. Lige nu reklamerer bybusserne i Aarhus for spiludbyderen Mr. Green. Det har fået en ludomani-pårørende til at klage til trafikselskabet Midttrafik.

TV2 ØSTJYLLAND er i besiddelse af klagen.

- Er det virkelig nødvendigt, at busserne skal køre rundt med reklamer for spil (...) Jeg har en datter, der er ludoman. Jeg bliver dybt forarget, at Midttrafik skal reklamere for spil, skriver klageren, som ikke vil have sit navn frem af hensyn til datteren.

I svaret, som TV2 ØSTJYLLAND også er i besiddelse af, skriver Midttrafik, at et reklamebureau står for salget af reklamepladser på busserne, og at Midttrafik derfor ikke har nogen indflydelse, så længe loven overholdes.

Thomas Marcussen er klinisk psykolog og klinikleder på Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitetshospital. Han mener, spiludbydernes markedsføring kan virke som rekruttering af spillere, og han undrer sig især over antallet af reklamer for spil, som vises i tv omkring sportsbegivenheder.

Sådan holdes der øje med spilreklamerne Markedsføring af spil er reguleret både i spilleloven og i markedsføringsloven. Spillemyndigheden, der er en styrelse under Skatteministeriet, fører tilsyn med spiludbydernes markedsføring efter spilleloven. En lov, der blandt andet siger, at spil ikke må fremstilles som underholdningstilbud, og at gevinstchancer skal fremstilles korrekt. Forbrugerombudsmanden holder øje med, om udbyderne overholder reglerne efter markedsføringsloven, som er de mere generelle regler for at reklamere i Danmark. For eksempel, at man ikke må lave skjult reklame. Kilder: Retsinformation/Spillemyndigheden

Særligt ludomaner bliver, ifølge Thomas Marcussen, stærkt påvirket. Og det kan ligefrem få konsekvenser i et behandlingsforløb, vurderer han.

- Det fyrer op under en voldsom spilletrang. Og det kan komplicere behandlingen, for det er umuligt at undgå at blive konfronteret med reklamer, mens man går i behandling, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han bakkes op af Michael Bay Jørsel, der er centerleder hos den selvejende institution, Center for Ludomani. Han betragter de mange reklamer for spil som en 'tsunami', der vælter ind over os. Og derfor kunne han godt tænke sig, at markedet blev reguleret hårdere.

- Det er mange år siden, jeg har set tobaksreklamer, fordi tobak skaber afhængighed. Det er heller ikke sådan, at det vælter ud med reklamer for alkohol. Spil skaber også afhængighed. Så skal der være reklamer, skal det være i et anderledes moderat tempo. Lige nu er det ude af proportioner, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

I fjor blev spiludbyderne pålagt fra politisk side at lave et kodeks, der skal gøre, at færre bliver afhængig af spil. I juni trådte så et nyt adfærdskodeks udfærdiget af branchen selv i kraft.

Aftalen indeholder retningslinjer for markedsføring, men intet om at nedbringe antallet af reklamer generelt. Branchen erkender dog, ifølge aftalen, at antallet af tv-reklamer har nået 'et højt niveau'. Og der skal derfor arbejdes på at reducere antallet af reklamer i tv.

For at få et billede af, hvor meget tv-reklamer for spil kan fylde, talte TV2 ØSTJYLLAND spil-reklamerne i pausen i fodboldkampen mellem Brøndby og AGF den 25. august 2019. Pausen varede 15 minutter, og her var der 13 reklamer for spil.

Ifølge Morten Rønde, der er direktør for onlinegamlingudbydernes brancheorganisation, DOGA, er der endnu ikke kommet en løsning på at nedbringe antallet af reklamer. Branchen kigger til gengæld på, hvordan der reklameres.

- Vi vil gerne kigge på indholdet i tv-markedsføring. Og vi vil også gerne kigge på, hvornår tv-reklamerne bliver sendt, så de ikke bliver sendt direkte op ad unge-udsendelser og op ad kviklånsreklamer, siger Morten Rønde til TV2 ØSTJYLLAND.