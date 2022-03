I den lille røde kasse lå der billeder og mønter. Billeder og mønter, der ikke betyder så meget for andre. Men de betyder meget for Marco Birk og hans familie.

Men pludselig var de væk.

»Jeg opdagede det ved et tilfælde. Jeg skulle derned, og så sætter jeg nøglen i hængelåsen, og så springer den op ad sig selv. Så tænkte jeg, ‘forhelved,’« fortæller Marco Birk.

Det var egentlig slet ikke meningen, det var ham, der skulle have møntsamlingen stående.

»Min far skulle flytte, og så sagde jeg, jeg kunne passe på kassen. Der skulle den nok være sikker. Man skal have både nøgle og chip for at komme ind,« fortæller Marco Birk.

Men selvom kassen var gemt bag lås og slå, forhindrede det ikke nogen i at stjæle den.

»Det er alligevel lykkedes nogen at komme ind. Jeg har så dårlig samvittighed over for min far og min bror. Min far er så træt af det. Det er jo virkelig ærgerligt og betyder meget for os,« siger Marco Birch.

Marco Birch aner ikke, hvad møntsamlingen er værd. Men han ved, hvad den er værd for familien.

Blandt kassens værdier var der også billeder. Billeder af Marco Briks mormor.

»Det er sgu en træls en. Jeg har ingen anelse om, hvad den er værd, men tiden og energien i at skaffe de forskellige mønter og alt det personlige, der er arvet gennem generationer, ved jeg, hvad er værd for os« siger Marco Birch og uddyber:

»Den har så stor betydning for os. Det er et minde og en arv, man ikke kan sætte en pris på. Det har måske ikke så meget værdi for andre, men der er en følelsesmæssig og personlig værdi for os.«

Marco Birk har den gamle kasse med møntsamlingen og de gamle billeder med sin far og sin lillebror.

Han ved ikke præcist, hvornår kassen er blevet stjålet. Han satte den i sit kælderrum i starten af januar, og da han besøgte den et par uger senere, var den væk.

Indholdet har arvet helt tilbage fra deres tipoldemor.

»Min far arvede det, og så begyndte vi at gå noget mere op i det. Derfor er han også rigtig ærgerlig, det betyder meget for ham. Han har arvet det fra sin tipoldemor,« siger Marco Birk og forsætter:

»Nu må vi starte forfra, men det er jo ikke det samme. Vi kan jo ikke få de arvede ting tilbage, og de gamle sedler kan ikke støves op igen.«

Derfor håber han, nogen kan finde frem til den gamle kasse, selvom de ikke selv har haft held med det.

Familien har desværre ingen billeder af møntsamlingen.