Heidi og Bo Trawel, som er forældre til uhelbredeligt syge Marco Trawel, har fået afslag på at blive medindlagt med deres søn.

De havde ellers håbet på at få lov til at bruge mere tid med sønnen i hans sidste tid, men torsdag skriver TV2Fyn.dk, at fik de afslag på at blive indlagt sammen med ham på Strandbakkehuset på Hospice Djursland.

Den 1 år gamle dreng er syg med den sjældne sygdom Leighs syndrom og kommer ikke til at overleve, lyder lægernes vurdering. Derfor er forældrenes tid med ham kostbar.

Marco Trawel er placeret uden for hjemmet, da man vurderede, at forældrene ikke var egnet til at tage vare på ham, og det er det, der har gjort, at Heidi og Bo Trawel ikke er herre over, hvor meget de ser deres dreng.

Marco er uhelbredeligt syg, og han har derfor ikke lang tid at leve i. Privatfoto.

Parret, som tidligere har været bosat på Fyn, skal på nuværende tidspunkt køre i 2,5 time fra deres hjem for at kunne se deres søn i halvanden time.

Det får de lov til tre gange om ugen.

Til B.T. Odense har Heidi Trawel tidligere sat ord på den svære situation, som familien står i.

»Det er en forfærdelig tid for os, som er meget svær at beskrive.«

Moren er ikke i tvivl om, at Marco ville have godt af samvær med sine forældre i sin sidste tid.

Marco er jo anbragt uden for hjemmet af en årsag. Tror du, at det er det bedste for ham, hvis I blev indlagt sammen med ham?

»Det bedste for Marco er uden tvivl, at han har sine forældre. Han genkender os, når vi har samvær med ham, og det er til hver en tid bedre end skiftende personale.«

Hvis I blev indlagt med Marco, ville det også betyde pleje af ham hele døgnet. Ville I være i stand til at løfte den opgave?

»Det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Vi har erfaringen, og Marco ville jo stadig være indlagt på hospice med dygtigt personale omkring sig. Hvis vi blev indlagt sammen med ham, ville det bare betyde, at han også havde sine forældre,« siger Heidi Trawel og afslutter:

»Marco er her på lånt tid, og det eneste, vi efterspørger, er at få lov til at være en del af hans sidste tid og skabe så mange minder med ham som muligt.«

Det er tidligere blevet understreget, at forældreparret ikke på nogen måde er til skade for deres søn, men blev altså af Faaborg-Midtfyn Kommune vurderet uegnet til at tage vare på drengen.