Lørdag udlever Marc Facchini sin drøm. Fra scenen på SPOT Festival skal have gøre det, han elsker – optræde.

Det lyder lykkeligt alt sammen, men Marc Facchinis koncert kommer med en stor bismag af dilemma og dårlig samvittighed.

Det er flere uger siden, musikeren Marc Facchini blev spurgt, om han ville optræde ved dette års SPOT Festival. Det blev et stort ja tak. Hele bandet ryddede kalenderen og bookede billetter.

I sidste øjeblik er det dog gået op for Marc Facchini, at det ikke helt er den drøm, han håbede på.

Han får nemlig ingen løn for sit arbejde.

»Det var virkelig et øv-øjeblik. Jeg blev meget overrasket. Jeg synes ikke, de kan tillade sig det. Jeg har også en husleje, der skal betales, der skal mad på bordet, mit barn skal i institution,« siger han.

Marc Facchini har spillet på SPOT Festival flere gange før – altid med løn. Men det afhænger af, hvem der booker artisterne, om de får løn. Denne gang er han booket af Foreningen for Danske Uafhængige Pladeselskaber gennem sit eget pladeselskab Sorte Plader.

Marc Facchini var ikke klar over, det gjorde en forskel. Alligevel har han valgt at takke ja.

»Det har jeg, fordi jeg elsker at spille. Og selvfølgelig håber jeg, der kommer nogle muligheder ud af det, men jeg synes, det er noget rod, de ikke vil betale musikere for deres arbejde,« siger han.

Er promoveringen i at spille på SPOT ikke også en slags betaling?

»Jo, hvis du bliver opdaget af et sindssygt pladeselskab. Men for langt de fleste er virkeligheden ikke sådan. Det er en slags skud i bøssen at spille på SPOT, og der ligger et stort arbejde i det. Man er ikke garanteret noget som helst.«

Da det gik op for Marc Facchini, at han ingen løn ville få, måtte han ringe rundt til de musikere, han havde hyret til koncerten.

»Så følte jeg, jeg havde trukket sorteper. Jeg måtte ringe rundt og melde musikere ned, fordi der ikke var løn til dem. De havde både booket billetter og aflyst planer. Men jeg er den eneste i min butik, jeg kan acceptere, arbejder gratis,« siger han.

Kunne du ikke bare lade være med at optræde, hvis du er utilfreds?

»Jeg er inviteret til noget enormt attraktivt, men som foregår under nogle kritisable vilkår. Så er dilemmaet, om jeg skal sige nej til at deltage for at kritisere det, det mener jeg ikke,« siger Marc Facchini og uddyber:

»SPOT er en stor og vigtig aktør. De burde gå forrest og sige: 'Det skal fandeme ikke være ved os, de unge lærer, at de ikke skal have løn for deres arbejde'. Det er på min egen kappe, at jeg først får undersøgt så sent, om der er honorering. Jeg gik bare ud fra, der var løn for det arbejde, man laver. Hvor dum har man lov at være?« siger Marc Facchini med et grin.

SPOT Festival anerkender, at det er en svær og kompleks problemstilling.

»Vi har alle dage honoreret de musikere, vi selv laver aftaler med. Så har vi en lang række partnere, som også booker, og vi har ingen indflydelse på, hvordan de honorerer,« siger Gunnar Madsen, der er sekretariatsleder på SPOT Festival.

Gunnar Madsen forklarer, at SPOT Festival også skal ses som en mulighed for upcoming musikere til at mødes med andre i branchen.

Skal de ikke stadig have løn for deres arbejde?

»Det er jo en smagssag, om man kan lide vores politik på det område. Jeg forstår godt, nogle synes, vi hellere skulle udpege ganske få og give dem alle løn. Vi har valgt at gøre noget andet for at stille en festivalplads og et branchenetværk til rådighed for flest muligt.«

»Det bedste, en musiker som Marc kan gøre, er at tage stilling til, når man bliver kontaktet, om man er interesseret. Det er fair at sige nej. Når musikerne kommer alligevel, er det, fordi det giver en promovering.«

Marc Facchini får 1.500 kroner i transportbidrag for at optræde på SPOT Festival.