Marc Bæk Nielsen og familien sad og nød deres morgenmad i deres sommerhus i nærheden af Aalbæk i Nordjylland, da der skete noget ret uventet.

Pludseligt sad der nemlig en ulv ude i deres have.

Det var formentlig den enlige nordjyske ulv 'GW781m', som har holdt til i området fra Skagen til Råbjerg i et par år, som forstyrrede familien i morgenmaden.

»Det var en fed oplevelse at se så stort et dyr ude i naturen. Vi var meget overrasket over at se den i haven, men det er jo også et naturområde, så det er måske slet ikke så underligt,« siger Marc Bæk Nielsen til B.T.

Han tilføjer, at ulven bare sad ude i haven, men at den begyndte at lunte væk, da den fornemmede påstyr inde fra sommerhuset.

Marc Bæk Nielsen nåede dog at få en video af ulven helt tæt på. Optagelser der muligvis er de bedste, der findes af ulven.

Marcs to sønner på tre og 10 år sad også med til morgenmaden, og de fik sig en på opleveren.

»Min treårige søn sad og gentog, at vi skulle være rolige fordi, at det var det, vi sad og sagde. Min søn på ti år var lidt skræmt de første par timer, men han var også optaget af ulven og syntes det var enormt spændende.«

Datteren på 15 år var ude at løbe en tur, men familien var dog ikke nervøse for hende, selvom ulven befandt sig i området, da der aldrig er sket noget mellem ulve og mennesker.

Ulven har dog fået familien til at ændre en smule på, hvor børnene må færdes i området.

»Vores to sønner leger allerede i haven igen, men de går ikke for langt væk og ind skoven, som de plejer. Det er de for unge til i forhold til, hvis de nu skulle støde på ulven igen. Så de bliver på græsplænen, så vi altid kan se dem.«

»Vores datter og vi andre færdes dog, som vi plejer. Det er kun vores to drenge, vi er lidt bekymrede for,« slutter Marc Bæk Nielsen.