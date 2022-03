Det er de færreste, der i løbet af et helt liv kan fortælle, at de har haft en and boende på altanen, der ruger på sine æg blandt hjemmedyrkede krydderurter i altankassen.

Men det kan Marc Hammer Holck.

Endda æg, som efter få uger bliver til ællinger, der sammen med andemor skal følges fra femte sal ned gennem opgangen i elevatoren, før de endelig kan vralte afsted mod den nærliggende å.

For fjerde år i træk har beboerne i Åhusene i Aarhus nemlig fået fint besøg. Det er anden gang, at Marc Hammer Holck må stille sin altankasse til rådighed, mens overboerne tidligere har været 'udlejere' for anden.

»Jeg står og kigger på den lige nu,« siger Marc Hammer Holck i telefonen.

Det er andemor, der ligger og putter sig i altankassen, som han holder øje med.

Andemor vogter over sine æg i reden her i marts måned. Foto: Marc Hammer Holck Vis mere Andemor vogter over sine æg i reden her i marts måned. Foto: Marc Hammer Holck

Hun dukkede op søndag i sidste uge og lægger et æg om dagen, så her onsdag tror han, der må være godt ti små æg i reden.

Det samme skete også i foråret sidste år.

»Jeg opdagede, at der lå en masse jord på altanen, og at der var gravet et hul nede i altankassen. Jeg kom også hjem en dag og så, at der var nogle grene i bunden af den, og så tænkte jeg: 'Hvad fanden foregår der'.«

»Pludselig lå der så en and derude og rugede. Det havde jeg ikke lige forventet,« griner Marc Hammer Holck.

Alligevel besluttede han sig for at lade andemor ligge og ruge i fred. Et par uger senere hørte han nogle underlige poplyde, og så gik det op for ham, at æggene var ved at klække.

Det betød også, at det var tid til at hjælpe andemor og de nu 11 ællinger ned fra femte sal.

Et projekt, der måske lyder lidt kompliceret, fordi det indebærer en elevatortur med hele den nybagte andefamilie, men faktisk gik det smertefrit.

Pizzabakker blev lagt ud, så de små ællinger ikke risikerede at falde ned i elevatorskakten. Foto: Marc Hammer Holck Vis mere Pizzabakker blev lagt ud, så de små ællinger ikke risikerede at falde ned i elevatorskakten. Foto: Marc Hammer Holck

»Det var ret simpelt. Jeg åbnede døren, og så fulgte mor efter og ællingerne efter moren. Det virkede, som om hun vidste, hvilken vej hun skulle.«

På gulvet gennem lejligheden og ud i opgangen havde han lagt et spor af brødkrummer. Og så mener Marc Hammer Holck jo, at der er tale om den samme and, der nu i hvert fald fire i år træk har ruget ællinger ud på femte og sjette sal i samme boligblok.

Hun er altså en erfaren dame efterhånden.

»Det tog lidt tid at få dem ind i elevatoren, men det lykkedes, og til sidst kom de ned og løb afsted mod vandhullet nede ved åen.«

Selve processen tog højst fem minutter, fortæller Marc Hammer Holck, der altså om et par uger er klar til endnu engang at guide nye ællinger sikkert ned.

I starten kommer hun forbi hver dag mellem 8 og 12 og lægger et æg. Så flyver hun igen. Som tiden går bliver hun hængende i længere og længere tid, indtil alle æggene er lagt. Så ruger hun permanent, indtil de klækker.

»Man kan sagtens sidde derude, selvom hun er der. Hun puster sig lige op, når man kommer, men så falder hun ned igen.«

»Det er egentlig hyggeligt nok, selvom hun ødelægger mine urter,« siger Marc Hammer Holck med et smil.

Den nybagte andefamilie fandt i 2021 vej til det nærmeste vandhul efter opholdet på altanen på femte sal. Foto: Marc Hammer Holck Vis mere Den nybagte andefamilie fandt i 2021 vej til det nærmeste vandhul efter opholdet på altanen på femte sal. Foto: Marc Hammer Holck

Han har regnet sig frem til, at ællingerne melder sin ankomst om 25-30 dage. Det hele skal times og tilrettelægges med hjemmearbejde, så han er til stede, når det er tid til at sige farvel til de små gæster.

Selvom det lyder utroligt, at den vilde gråand har udset sig Marcs altankasse som den perfekte rugekasse, så er det ikke så ualmindeligt.

Ifølge Naturhistorisk Museum laver anden som regel rede på jorden under en busk eller i et andehus i dammen – men det ses også, at de flyver i kirketårne, i en hule højt oppe i træer – eller på altaner på femte sal.

Når de små ællinger om et par uger er færdigbagte, må Marc Hammer Holck genplante sin timian, rosmarin og persille – men det gør han dog gerne.

»Det er noget af en oplevelse.«