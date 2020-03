En tur på Søpavillionen har sendt den tidligere politiker og minister Manu Sareens ældste datter i corona-karantæne.

Årsagen er, at hun var på natklubben samtidig med, at en person - der er smittet med virussen - var på stedet torsdag den 5. marts mellem klokken 23:00 og 02:00.

Siden har Styrelsen for Patientsikkerhed opfordret alle, der var til stede på den københavnske natklub i det tidsrum, til at blive hjemme i to uger.

Til ugebladet SE og HØR fortæller Manu Sareen, at hans 22-årige datter og hendes veninder befandt sig på Søpavillionen den aften, og derfor er hun nu i karantæne.

ARKIVFOTO af Manu Sareen. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere ARKIVFOTO af Manu Sareen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Efter hun havde fået at vide, at hun skulle holde sig hjemme, spurgte hun sin far, om hun kunne være hos ham - men det måtte hun ikke.

»Hun spurgte, om hun måtte være her. Jeg tænkte, at nå ja, så skal vi jo alle i karantæne, men da vi spurgte Sundhedsstyrelsen, viste det sig, at hun skal være derhjemme,« forklarer han til ugebladet.

Antallet af smittede med coronavirus i Danmark er mandag steget til 90, oplyser Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside. Samtidig er 770 personer i karantæne.

Ingen i Danmark har mistet livet på grund af virussen.