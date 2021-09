Det regner. Du er for træt. Serien er så god, at bliver nødt til at se bare et afsnit mere.

Listen af undskyldninger for ikke at komme ud af sofaen og ned i træningscenteret kan være alen lang. Men nu bliver der én udfordring mindre.

B.T. har nemlig samlet et overblik over de billigste træningskæder i København.

5. SATS

Foto: Kristoffer Juel Poulsen Vis mere Foto: Kristoffer Juel Poulsen

I SATS kan de efter eget udsagn »ikke komme på noget mere motiverende end at se dig lykkes«, og med otte centre inden for Ring 2 er der flere muligheder for at afprøve deres tålmodighed.

Pris: 419 kroner/måned for et abonnement til dit lokale center. 489 kroner/måned, hvis du også vil have adgang til holdtræningerne. Priserne kan variere, alt efter hvor dit lokale center er.

Det får du: adgang til et center, en træning med en personlig træner og adgang til træning alle dage i hele åbningstiden.

4. ​Repeat

Foto: Mathias Svold Vis mere Foto: Mathias Svold

»Løbebånd, tunge vægte og hårdt arbejde.« Det er mantraet for træningskæden, der har tre centre på Nørrebro og Østerbro.

Pris: For 269 kroner/måneden får du ubegrænset træning i dit stamcenter. Lægger du 30 kroner ekstra, får du ubegrænset træning i alle centre og adgang til holdtræning.

Det får du: adgang til styrkemaskiner, cardio-maskiner, frie vægte og mulighed for funktionel træning.

3. LOOP Fitness

Foto: LOOP Fitness Vis mere Foto: LOOP Fitness

»Slap af og træn.« Det kan lyde selvmodsigende, men det er mantraet hos kæden, der tror på, at man kan svede og koble fra hverdagens ræs samtidig.

Pris: 239 kroner/måned

Det får du: fri træning i alle LOOP-centre i hele landet. En gratis personlig prøvetime og et såkaldt LOOP-tjek, hvor du får målt vægt, fedtprocent og muskelmasse. Og hvis du lige savner en kop kaffe eller te efter træning, så bare rolig. De varme drikke er gratis til rådighed efter træning.

2. Form & Fitness

Foto: Privatfoto: Form og Fitness Vis mere Foto: Privatfoto: Form og Fitness

I Form og Fitness fokuserer de på funktionel træning. Du behøver dog ikke nødvendigvis cykle til Frankrigsgade på Amagerbro, hvis du vil træne i et af deres centre. Som medlem får du nemlig adgang til at træne i de centre, der er en del af TrainAways platform, og der er flere muligheder i København.

Pris: fra 199 kroner/måned for et 'Bronze'-abonnement. Læg 25 kroner ekstra og få adgang til holdtræning. Læg endnu 25 kroner og få adgang til svømmehal og sauna.

Det får ud: intro programlægning, styrketræningsfaciliteter og tidsbegrænset adgang til centeret.

1. Fitness World

Foto: Asger Ladefoged Vis mere Foto: Asger Ladefoged

Vi slutter med en klassiker, Fitness World. Med over 25 centre i Storkøbenhavn ligger der stort set et center på hvert gadehjørne, og det er der måske en grund til.